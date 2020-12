Berbatov: "Para Pogba sería bueno juntarse con Zidane para reiniciarse"

Dimitar Berbatov, exjugador del Manchester United entre otros grandes clubes, ha repasado la actualidad de dos de los últimos iconos de los red devils. El primero de ellos es el actual jugador del equipo de Old Trafford Paul Pogba, que tiene los días contados en la entidad y que ya está buscando un nuevo hogar. Además, habló sobre la oportunidad que tuvo de compartir vestuario con Cristiano y cual es la dedicación del astro portugués.

El mítico delantero ha hablado sobre la posibilidad de que Pogba termine recalando en el Real Madrid y de lo bien que le iría con el actual técnico de los blancos, Zinedine Zidane, el cual podría sacar su mejor versión para que recuperar el nivel que había mostrado en la Juventus y en la selección francesa.

"Yo le deseo lo mejor a Pogba y lo quiero ver regresando a su versión más decisiva porque es un buen chaval. ¿Si irse al Real Madrid es la solución? Quizá juntarse con Zidane podría ser una buena manera de reiniciarse. Estoy seguro de que para Pogba sería magnífico, porque Zizou jugaba en su misma posición y era el mejor en ese puesto. Podrían hablar y generar una conexión especial".

"Además, Zidane es francés y eso ayuda. Son pequeños detalles, pero Zidane ha estado en la situación de Pogba y podría sacar lo mejor de Paul para intentar ser el mejor centrocampista del mundo, como lo fue Zidane", continuó el embajador de Betfair.

Paul Pogba celebra un gol con el Manchester United en la Champions League Reuters

Sea su destino Madrid o cualquier otro, lo que Berbatov tiene claro es que los días de Pogba en el United están cerca de acabarse. "Si es verdad que es genuinamente infeliz, si continúa quedándose fuera de las alineaciones, entonces sí, creo que lo mejor es que se vaya del United".

Berbatov, con todo, no obvió la parte de responsabilidad que tiene Pogba en su situación. "Yo no lo veo en buena forma. Es verdad que ahora juega después de tener Covid, que podría ser un factor importante. Aún así, se ve que Solskjaer no tiene confianza en él y sí, lo mejor sería que United y Pogba separaran sus caminos".

Para Berbatov, las declaraciones de Mino Raiola antes de que se jugase el decisivo Manchester United – Leipzig de la Champions fueron un error. El representante italiano, agente de Pogba, desveló la infelicidad del futbolista en su actual club y abrió la puerta a la salida del mediocampista justo antes del partido.

"No creo que Pogba supiera lo que Raiola iba a decir. Es embarazoso para el futbolista. Y nos olvidamos de que Raiola trabaja para Pogba y no al revés. Los representantes tendrían que hacer lo que digan sus jugadores. Esa entrevista no es manera de hacer las cosas. Claro que Raiola y Pogba habrían hablado de su situación en el United, pero darla a conocer antes de un partido tan trascendente creó una grandísima confusión totalmente innecesaria".

"Algo así jamás habría sucedido en mis años en el United. Con Ferguson nadie se habría atrevido a hablar contra el equipo o el entrenador, nadie se atrevía a faltar así el respeto del club y del mánager. Esto se habría solucionado esos días de dos maneras: con Pogba jugando o saliendo por la puerta", afirmó tajante Berbatov.

Su etapa con Cristiano

Berbatov compartió vestuario con Cristiano Ronaldo, uno de los nombres de la semana después de su doblete en el triunfo de la Juventus 0-3 ante el FC Barcelona en el Camp Nou. Aplaudió sus récords y recordó como en sus inicios, cuando jugaron juntos en el United, ya se veía que la ambición del ex del Real Madrid no tenía límites.

"He sido un tipo afortunado por compartir aquella temporada juntos. Entrenar con él era como una guerra, porque no pensaba en otra cosa que no fuera ganar en todo, incluido los pequeños juegos que organizábamos. Pero eso no era malo, al contrario. Cristiano era un buen chaval que aumentaba la atmósfera de competitividad del equipo".

Cristiano Ronaldo y Messi, en acción Reuters

"Era divertido y cariñoso. En las fiestas de Navidad que organizábamos los jugadores nos los pasábamos de maravilla, pero muy profesional. Jamás le vi beber ni siquiera esos días. Se cuidaba de modo extremo. Llegabas a entrenar y ya estaba en el gimnasio. Luego se quedaba a hacer trabajo extra rematando a puerta. Acababa, y se iba a nadar y volvía al gimnasio. Estaba decidido a ser el mejor".

"Cuando Cristiano se retire claro que llegarán otras estrellas, pero hasta que él y Messi no cuelguen las botas, no nos daremos cuenta de la dimensión de estos dos deportistas que ahora vemos cada día", concluyó Berbatov.

