El Manchester United se harta y pone precio a Pogba para buscarle una salida en enero

El Manchester United ha dicho basta. No quiere volver a tener un culebrón con Pogba durante esta temporada y por ello ha decidido acceder a la petición del jugador de dejarle salir cuanto antes. La intención ahora del equipo de Old Trafford es encontrar un comprador lo antes posible, aunque no será nada fácil.

Por si acaso, los ingleses ya han dejado caer cuál podría ser el precio que habría que pagar para hacerse con los servicios del jugador francés. Por una cantidad cercana a los 55 millones de euros, el Manchester estaría dispuesto a vender a Pogba y poner fin así a su etapa en el equipo de los red devils.

Se trata de un avance muy significativo en el caso Pogba ya que hasta ahora, el United se había negado a ceder a los intereses y a los deseos de su jugador y si alguien quería llevárselo tenía que afrontar una operación superior a los 150 millones de euros. El conjunto inglés tenía el objetivo de retener al jugador o, al menos, sacar algo en positivo teniendo en cuenta el alto coste que tuvo para ellos su fichaje.

Paul Pogba, en un partido del Manchester United en la temporada 2020/2021 Reuters

Sin embargo, el estado de 'rebeldía' en el que se encuentra Pogba desde hace un tiempo y las incendiarias declaraciones que hizo el agente del jugador Mino Raiola han obligado al Manchester United a tomarse muy en serio el asunto de su venta. Ante la negativa del jugador a renovar, las prioridades han cambiado y la primera intención sería sacar un beneficio económico de su marcha, aunque sea pequeño.

Las palabras de Raiola en Tuttosport han terminado dando sus frutos: "Es mejor hablar claro, mirar hacia adelante y no perder el tiempo buscando culpables: Paul está descontento en el Manchester United, ya no puede expresarse como le gustaría y como se esperaba de él. Tiene que cambiar de equipo, tiene que cambiar de aires".

Por esta razón, el equipo entrenado por Ole Gunnar Solskjaer ha decidido dar un paso hacia delante y permitirle al jugador poder salir en este mismo mercado de invierno para intentar sacar un rédito económico por él. La situación no será fácil, ya que tendrán que encontrar un equipo que quiera abonar esa cantidad de 55 millones de euros que apunta el medio británico The Sun.

En busca de equipo

Ahora, el siguiente paso en el que deberán trabajar club y jugador es común, y es encontrar un equipo que quiera y pueda afrontar un fichaje como el del centrocampista francés, no solo costoso en cuanto al montante de la compra, sino también respecto al salario del jugador. Por ello, tras la crisis que ha golpeado al fútbol, no será una tarea fácil.

Paul Pogba, en un entrenamiento del Manchester United Reuters

El propio Raiola ya apuntó cual podría ser uno de los equipos que podría intentar el fichaje de Pogba. Este sería la Juventus, antiguo equipo en el que el francés se hizo grande y que no vería con malos ojos la incorporación de un jugador al que conocen y que aportaría calidad y físico al centro del campo. Sería un buen refuerzo para la escuadra liderada por Cristiano Ronaldo. No obstante, la Juventus tampoco vive una situación especialmente próspera en cuanto a lo económico.

Por ello, una de las situaciones que se estaría barajando sería encontrar un posible trueque con algún jugador del equipo turinés y el nombre que más ha sonado es el de Paulo Dybala. Mientras tanto, el United ya ha tasado a Pogba en 55 millones por si algún club está realmente interesado. Todas las miradas apuntan al Real Madrid y a Zinedine Zidane, equipo con el que siempre se ha vinculado a Pogba y que sería su gran deseo, aunque los blancos no tienen pensando mover ficha por el momento.

