El United ya tiene sustituto para Pogba: vía libre para el Real Madrid

¿Está Paul Pogba a punto de abandonar el Manchester United? Todo apunta a que el centrocampista vive sus últimos meses en el club inglés. Tanto las informaciones que llegan desde el entorno del jugador a las que salen de Old Trafford apuntan en la misma dirección: al final de su relación en el verano de 2021.

El debate sobre su situación y su posible salida del United no es algo que ha salido ahora. Desde hace ya al menos dos años se habla de esto y siempre los rumores han ido vinculados con un futuro del mediocentro en el Real Madrid. Ahora estas especulaciones han tomado fuerza después de lo dicho por Mino Raiola.

"La relación Pogba - United se ha acabado. No hay que darle más vueltas", dijo el representante en Tuttosport. Raiola no se quedó ahí: "Es mejor hablar con claridad, mirar hacia adelante y no perder el tiempo buscando culpables. Paul en el Manchester United está descontento, ya no puede expresarse como le gustaría y como se esperaba de él. Tiene que cambiar de equipo, tiene que cambiar de aire".

Pogba, con el Manchester United Reuters

Hace poco que se reveló que el Manchester United había ejercido la extensión del contrato del futbolista, pero eso no será ningún impedimento para la salida del galo: "Tiene un contrato que vence en un año y medio, en el verano de 2022, pero creo que la mejor solución para las partes es venderlo en el próximo mercado".

"De lo contrario, el club de Old Trafford, con el que las relaciones son excelentes, sabe bien que correría el riesgo de perderlo, yéndose libre, dado que por el momento no es la intención del jugador extender el contrato. Si alguien no lo entiende, entonces entiende muy poco de fútbol. En cualquier caso, que me culpen a mí si Paul se va el próximo verano", sentenció el representante.

Su relevo

El Real Madrid está atento a lo que sucede en El Teatro de los Sueños. Pogba ya fue vinculado con el club blanco cuando militaba en las filas de la Juventus de Turín, pero la 'espinita' de vestir la elástica merengue parece que ha ido haciendo mella en el centrocampista. Él mismo ha asegurado que para quién no sería un sueño jugar en el conjunto madrileño.

Paul Pogba, en un partido del Manchester United en la temporada 2020/2021 Reuters

El pasado mes de octubre, fue el propio futbolista el que se declaró públicamente: "¿Zidane? Se han dicho muchas cosas. ¿Qué puedo decir? Claro, a todos los jugadores les encantaría jugar en el Real Madrid. Sería seguramente un sueño. Es un sueño para mí y por qué no algún día. Como he dicho antes, estoy en el United y amo mi club. Voy a dar todo ahora para disfrutar aquí y devolver al club donde se merece".

Pese a sus palabras y que Zinedine Zidane sea un enamorado de Paul Pogba, no es seguro que vaya a acabar vistiendo de blanco. Otros centrocampistas como Eduardo Camavinga también están en la agenda, pero de aquí al verano pueden ocurrir muchas cosas. Acudir al mercado depende en buena medida de la apertura del Santiago Bernabéu al público y no hay que olvidar la operación por Kylian Mbappé.

El relevo de Pogba

Salga o no rumbo al Real Madrid, el Manchester United parece estar haciendo los deberes para la próxima salida de Pogba. Los diablos rojos, según informa The Athletic y recoge Daily Mail, quieren a Dybala como relevo del internacional francés. La situación del futbolista, en términos deportivos, no es la mejor en la actualidad en la Juventus, algo que quieren aprovechar en Old Trafford.

De hecho, esta no es la primera vez que se especula con la salida de Dybala de Turín. Incluso ha sido relacionado con el propio Real Madrid o también con otros clubes españoles como el Atlético. La Premier League y el Manchester United pueden ser un gran destino para el argentino y sus aspiraciones.

