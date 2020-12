Sergio Ramos lidera el once titular del Real Madrid ante el Borussia

Todo o nada. El Real Madrid se la juega en el Di Stéfano ante el Borussia Mönchengladbach. El conjunto blanco depende de sí mismo para estar en los octavos de final de la Champions League, si no consigue la victoria, su pase a la siguiente ronda dependerá de lo que pase entre el Inter de Milán y el Shakhtar Donetsk. Pero los merengues cuentan con un as en la manga: el regreso de Sergio Ramos.

El capitán está de vuelta. El equipo ha notado su ausencia y aunque antes del partido ante el Sevilla, que acabó con victoria para el Real Madrid el pasado sábado, ya se había unido al grupo, Zidane decidió esperar y que estuviese al cien por cien para la 'final' ante los alemanes.

Sergio Ramos es la única novedad respecto al once que alineó Zinedine Zidane en el Sánchez Pizjuán. Se esperaba que Dani Carvajal pudiese entrar desde el inicio ante el Borussia, pero finalmente se queda en el banquillo y el lateral derecho volverá a ser territorio de Lucas Vázquez.

Con el gallego por el flanco diestro y Sergio Ramos en el centro de la defensa, completan la zaga Ferland Mendy y Raphaël Varane. El lateral francés se ha ganado un puesto como innegociable en las grandes noches, en detrimento de un Marcelo que ve en el banquillo su lugar habitual esta temporada.

Detrás de estos cuatros se sitúa, una vez más, Thibaut Courtois. El portero belga lo ha jugado todo en lo que va de 2020/2021. Mientras que Lunin continúa esperando una oportunidad para demostrar que puede hacerlo muy bien bajo los tres palos, todo apunta a que su hora llegará en la Copa del Rey.

En el centro del campo, sin sorpresas. Odegaard y Fede Valverde son bajas, mientras que Isco vuelve a ser suplente. La medular es cosa de Casemiro, Modric y Kroos ante el Gladbach. Tres jugadores acostumbrados a una alta exigencia y a este tipo de partidos en el que hay en juego mucho más que tres puntos.

Benzema y Vinicius

En el tridente, Benzema está acompañado por Rodrygo y Vinicius. No hay novedades respecto al duelo frente al Sevilla, pero sí sorpresa, ya que muchos esperaban ver a Asensio en el once titular para esta 'final' de la Champions League. Después de la victoria en el Pizjuán, Zidane opta por repetir la fórmula con los dos veloces extremos brasileños.

Vinicius pondrá su electricidad y plus de velocidad, además de que se encuentra en un gran momento personal. Mientras que no ha pasado desapercibido para nadie que Rodrygo mantiene un particular idilio con la máxima competición continental, algo que para este partido es muy importante.

Once del Real Madrid

Los once futbolistas elegidos por Zinedine Zidane para el partido ante el Borussia Mönchengladbach, encuentro correspondiente a la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Champions League, son: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema y Vinicius.

