"¿Pablo Laso contra Xavi Pascual? Me une una buena amistad con él"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, resaltó el hecho de que su rival, este jueves en la Euroliga de baloncesto, el Zenit St. Petersburgo ruso, no hubiera perdido "fuera de casa en las seis salidas que ha tenido" hasta el momento. "Todo esto habla muy bien del trabajo de Xavi Pascual, que hace que sus equipos sean siempre reconocibles por su juego. Me une una gran amistad con Xavi, pero esto no es un Xavi-Laso", añadió.

"El patrón de juego del Zenit no cambia cuando juega en casa y cuando lo hace fuera y es la mejor defensa de la Euroliga en cuanto a puntos recibidos. Es un equipo bien construido e independientemente de las circunstancias se mantienen sólidos", dijo Laso en conferencia telemática.

De cara al partido contra el equipo ruso, el Madrid recupera a Jaycee Carroll. "El equipo está bien. Venimos de una semana muy exigente con tres partidos y necesitábamos descansar. En principio recuperamos a Carroll para un partido que va a ser muy complicado", reconoció.

Pablo Laso, en rueda de prensa

El entrenador valoró la mejora de la defensa de su equipo en los últimos resultados. "Los equipos deben mejorar en todo y no me fijo sólo en los puntos recibidos para hablar de buena o mala defensa. Pero, es verdad, estamos mejor atrás", apuntó. "Desde marzo estamos viviendo todos una situación extrema. Nos hemos ido adaptando, como todos, y hemos sido capaces de ser competitivos e ir mejorando. Estamos en una buena línea, aunque eso no nos vale de cara a ganar este próximo partido", siguió.

Los jóvenes progresan

Laso habló de la progresión de Carlos Alocén. "Estoy contento con todos los jugadores. A Usman Garuba le estamos usando de más en el sentido de que le están llegando demasiadas responsabilidades antes de tiempo, con Alberto Abalde pasa lo mismo. Carlos Alocén está en una posición muy difícil, pero lo único que le pido es que siga trabajando como hasta ahora", subrayó.

Caso de ganar contra el Zenit St. Petersburgo, Laso alcanzaría las 200 victorias más que ningún entrrenador en esta competición con un mismo club. "Eso habla bien del trabajo realizado, pero no es solo una cosa mía, sino del equipo que hay detrás".

También habló Laso de la asistencia de público en las gradas en unas canchas si y en otras no. "No entiendo este deporte sin público", y para no tener 'problemas' recurrió a otro deporte, el hockey sobre patines, para decir que "no entendería que no jugaran todos en las mismas condiciones" , finalizó Pablo Laso.

