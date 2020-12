El entrenador de los Nuggets: "Cuando me deprimo pongo jugadas de Campazzo, me hace reír"

Facundo Campazzo ya está en Denver. El jugador argentino, ex del Real Madrid, se ha incorporado a la dinámica de su nuevo equipo y ya ha comenzado los entrenamientos grupales en la NBA. El base está teniendo sus primeras experiencias en su nueva vida y ya está maravillando a todos con su talento, su calidad y su capacidad para asistir.

Es muy pronto para afirmar que Campazzo sea ya un ídolo en Denver, pero lo cierto es que su llegada ha despertado una gran emoción y una gran ilusión. Es la mejor noticia del equipo este verano y hasta su entrenador, Mike Malone, sueña ya con ver jugar a 'Facu' delante de toda la hinchada de los Nuggets.

En la última rueda de prensa dada por el equipo, el técnico ha tenido que responder a muchas preguntas sobre su nuevo fichaje, algo que estaba esperando y deseando, ya que se declara un absoluto enamorado del jugador argentino. Malone llevaba mucho tiempo siguiendo a Campazzo y en cuanto ha tenido la oportunidad de ficharlo, no ha dudado ni un segundo, se lanzó a por él cerrando su contratación.

Ahora, lo disfruta en cada entrenamiento y en casa comparecencia, donde no escatima en elogios con su nuevo jugador: "He visto muchos de sus partidos en los últimos años, tanto con Real Madrid como con Argentina, donde ha tenido grandes éxitos. Lo que me encanta de Facu es que no puedes juzgarlo por su altura. Cuando lo ves por primera vez, probablemente lo subestimes, porque no va a ser el tipo más alto en la cancha, ni el más fuerte. Pero su corazón es enorme. Juega con una tremenda pasión y mucho orgullo. Tiene una gran dureza. Pienso que es un muy buen defensor. Es un defensor disruptivo".

Cierto es que el fichaje de Campazzo ha dejado alguna duda por sus capacidades físicas. El argentino supera por poco el 1,80 metros de altura y tendrá que medirse ante jugadores mucho más altos y más corpulentos que él, pero los que le conocen saben que eso no es impedimento alguno. Campazzo es fuerte, es una roca en pequeñito y es un jugador extremadamente inteligente. Sabe hacer de sus limitaciones virtud para colarse por cualquier agujero para robar balones y servir asistencias que son la envidia de todos.

"Debe de ser uno de los cinco mejores jugadores del mundo en el pick and roll. No es un buen pasador... es un gran pasador. Hace a todos sus compañeros mejores, es extremadamente generoso y por eso es que encaja sin problemas en nuestra cultura. Llevamos cinco años siendo uno de los equipos menos egoístas de la NBA, predicamos el movimiento de balón, jugar con mentalidad de grandeza y así es como Facu juega naturalmente".

A Mike Malone no le falta razón. El fichaje de Campazzo no responde a un arrebato o una cuestión mediática de hacerse con el mejor jugador de Europa, sino que resonde a una pura cuestión baloncestística. Campazzo llega al paraíso de la asistencia de la NBA, al equipo más coral y que lleva la cultura del pase hasta el extremo para hacerle vehículo conductor de sus éxitos. Por eso, allí se sentirá casi como en casa, ya que como en Madrid, en ningún sitio.

Emocionado con Campazzo

Además, Campazzo se ha convertido en medicina para la tristeza: "Va a ser muy divertido de ver. Cuando esté en el campo, no veo como nuestros aficionados no se van a enamorar de Facu. Cuando me deprimo, pongo highlights de Facu porque me hacen sonreír. Juega con un estilo y una pasión que no siempre se ve".

"Hace jugadas que la mayoría de la gente no piensa, ni ve. Es como Nikola Jokic en ese sentido. Con ellos, tenemos a dos de los mejores pasadores del mundo. Nuestros jugadores se van a tener que acostumbrar a jugar con él. Si no tienes la vista en el balón, te va a romper la nariz, porque la bola te va a encontrar. Una vez que estén cómodos jugando con él, se van a dar cuenta que es alguien que va a crear tiros abiertos. ¿A quién no le gusta jugar con alguien así? Incluso va a mejorar mi español".

Más allá de las bromas, Mike Malone afirma que ha sido un movimiento muy importante para ellos: "Estoy emocionado de que esté aquí. Él, su esposa y su hija han sacrificado mucho para estar aquí. Estoy agradecido de que haya tomado la decisión de ser parte de esta familia. Es una leyenda en Europa y hace tiempo que jugar en la NBA es su sueño. Estoy contento de que esté con nosotros en Denver".

