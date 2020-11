Lucas Vázquez y el mote de 'Cafucas': "En los memes parece que soy yo"

Lucas Vázquez ha sido objeto de mofas en muchas ocasiones en las redes sociales. Pero su reconversión a lateral y las actuaciones que ha acumulado en los últimos partidos del Real Madrid en las que ha tenido que hacer de lateral derecho. Es por lo que se ha viralizado el mote de 'Cafucas' en relación con Cafú, la leyenda de Brasil que jugaba en esa misma posición. El jugador ha hablado sobre esta tendencia en una entrevista en el canal de YouTube de Post United, con DjMaRiiO.

El jugador se lo ha tomado muy bien y explicaba, a carcajada limpia, la reacción que tuvo cuando lo vio. "Me parto también. Me lo enviaron justo después del Barça y nos descojonábamos todos. Es muy bueno. Parece que hasta soy yo en los memes", explicó el jugador merengue mofándose de ese meme que se ha hecho viral en los últimos partidos.

El canterano blanco no rehuyó ninguna pregunta del popular 'youtuber', que trató de sacarle un titular con respecto a los nombres que podrían llegar a partir del verano de 2021. "Mbappé, Haaland, Camavinga... son todos grandes jugadores. Si el día de mañana están en el Madrid, habrá que disfrutarlos", sentenció un Lucas que luego le reprochó que se había puesto "muy periodista" con la pregunta para buscar unas palabras con morbo.

Precisamente ese verano es en el que Lucas también acaba contrato. Sobre esto, no desveló mucho, aunque también habló sobre esa supuesta oferta que tuvo este pasado mercado estival. "Yo estoy contento de estar donde estoy. Te planteas cosas y este verano tenía ganas de seguir en el Madrid. Más este año que vamos a intentar ganarlo todo. La renovación es un tema más complicado. Me planteo seguir disfrutando y ya se irá viendo", argumentó el gallego.

Sí que se mojó a la hora de hablar sobre uno de los temas de conversación de los últimos días: la renovación de Sergio Ramos. "Pues no sé nada. Ramos ha sido uno de los futbolistas más importantes de la historia del club, también uno de los mejores defensas de la historia, si no el mejor. Creo que debería de seguir liderando al Real Madrid hasta que cuelgue las botas. Es un tío muy importante, con carisma, que tira del carro, que en los momentos difíciles nunca se arruga... Una vez te retiras, dices: he compartido vestuario con Ramos. Es un ejemplo", argumentó el '17' del Real Madrid.

La derrota de Valencia

El jugador blanco también explicó la polémica acción que supuso que se repitiera el primer penalti que él mismo provocó. "Me rallé un poco. Me puse a ver el partido al llegar a casa y estoy en el aire. Cuando Soler tira, cae mi pie, me apoyo. Esa acción había que haberla revisado bien", desveló el jugador. Eso sí, no quiso rajar del VAR ya que cree que "es una manera de hacer más justo el fútbol" y ponía como ejemplo la misma acción: "Si me tiro al suelo y me tapo la cara, a lo mejor el árbitro pica".

Lucas también explicó que no estaban tocados tras esa derrota. "Estamos fastidiados porque estábamos en buena racha. Al final, antes del parón, terminas con esta derrota y no nos gusta. Todo lo que podía salir mal, salió. En la primera media hora íbamos ganando, jugando bien y en cuestión de diez minutos se dio la vuelta al partido. Acabar con estas malas sensaciones es fastidiado porque no nos lo merecíamos", explicó el atacante, aunque ahora también lateral, del Real Madrid.

Cómodo como lateral

Precisamente también habló sobre las sensaciones que tiene ahora jugando en esta nueva posición. "Me siento cómodo. Es una oportunidad que tuve el día del Camp Nou y estuve muy cómodo. Estoy disfrutando jugando. En entrenamientos muchas veces, como no podemos jugar todos, a veces juegas en esa posición en la banda y lo entrenas", explicó el de Curtis.

