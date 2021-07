Williams-Goss: "Cuando vienes a un club como el Real Madrid solo tienes un objetivo, ganar títulos"

El Real Madrid de Baloncesto anunció su tercer fichaje para la próxima temporada. Williams-Goss aterriza en la casa blanca para reforzar las filas del conjunto que dirige Pablo Laso. El jugador estadounidense ya ha realizado su primera entrevista como madridista para los medios oficiales del club.

Fichaje por el Real Madrid

"Al principio no me lo creía, fue una situación increíble. Obviamente, el Real Madrid es el mejor sitio posible en Europa. Cuando recibí la oportunidad estaba muy emocionado y casi no podía creerlo. Es maravilloso estar en este equipo y en el club con más títulos de Europa. Es un honor, por eso tengo que estar en buena forma. Soy un jugador de equipo al que le gusta ganar por encima de todo. Por eso creo que es el sitio perfecto para mí".

Estabilidad

"Una de las cosas que más me llama la atención del Real Madrid es su capacidad para mantener jugadores, cinco, seis, siete, incluso más años. Es algo bastante raro en Europa, donde se suele cambiar bastante cada año. Es un club con mucha estabilidad y eso explica el éxito que tiene. Estoy muy feliz de formar parte de esta organización y su cultura".

¿Qué aportará al equipo?

"Puedo aportar juventud. Soy un jugador joven de solo 26 años y puedo aportar mucha energía. La Euroliga tiene un gran nivel, así que puedo aportar mi competitividad y mi deseo de ganar mi primer título importante. Tengo ganas de demostrarlo en la pista".

Adaptación

"Soy un base al que le gusta jugar con ritmo y hacer mejores a los compañeros. Puedo desenvolverme en varias posiciones. Obviamente, si llegas a un club como este tienes que ser capaz de adaptarte y jugar con otros jugadores muy talentosos. Creo que mi juego encajará perfectamente con el equipo".

Jugador versátil

"Puedo jugar en el puesto de uno o de dos. Soy un jugador que puede hacer lo que el equipo necesite en cada momento. Puedo anotar, correr la pista, defender a los mejores jugadores de perímetro… Soy un base muy versátil. Cuando juegas con jugadores como estos tienes que encontrar tu sitio. Estaré encantado de aportar al equipo lo que necesite".

Segunda etapa en Europa

"Estoy muy emocionado por volver a la Euroliga tras mi primer año en el Olympiacos, aunque tuve la oportunidad de volver a la NBA con Utah Jazz. Estoy encantado de empezar mi segunda etapa en Europa porque siento que en la primera aprendí mucho y me preparó para lo que estaba por venir. Unos años después, estoy muy emocionado, la experiencia me ayudará mucho".

Trayectoria profesional

"Ahora mismo me siento mejor que nunca, la experiencia de jugar en Euroliga, en la NBA y acabar el año pasado en el Lokomotiv y en la liga rusa me ha dado experiencia. Tengo que seguir trabajando esta pretemporada y volver incluso mejor".

Objetivo: ganar títulos

"Cuando vienes a un club como el Real Madrid solo tienes un objetivo: ganar títulos. La ACB, la Copa del Rey y la Euroliga. El objetivo es ganar títulos. Es algo que va a llevar trabajo, tenemos que ponernos a ello desde ya, desde la pretemporada".

Mentalidad ganadora

"Los únicos números de los que quiero oír hablar es ganar títulos. Los jugadores de los clubes como este son buenos individualmente, pero lo que diferencia un buen jugador de los mejores es ganar partidos. Por eso no me fijo en las estadísticas individuales, sino en ganar".

Calidad del plantel blanco

"El Real Madrid tiene muy buenos jugadores, con mucha experiencia. Estoy encantado de llegar a este grupo. Conozco a los jugadores que llevan aquí muchos años y con los que me enfrenté hace un par de años con Olympiacos. Estoy feliz por ser parte del equipo y estoy deseando jugar ya con todos ellos".

Pablo Laso

"Cuando miras la trayectoria de Pablo Laso y cómo ha hecho crecer a sus jugadores, muchos de ellos son hoy en día de los mejores. Se me viene a la mente Campazzo, todo lo que ha crecido aquí, o cualquier otro jugador o base con los que Laso ha hecho lo mismo. Para mí es una gran oportunidad y estoy deseando aprender todo lo que pueda".

Mensaje para la afición

"Muchas gracias por darme la bienvenida a este equipo y a este club. Estoy deseando empezar y pelear cada título. ¡Hala Madrid!".

