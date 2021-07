El Real Madrid anuncia el fichaje de Yabusele para la próxima temporada

El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Guerschon Yabusele, ala-pívot francés de 25 años que procede del LDLC ASVEL y que jugará de blanco la próxima temporada. El club blanco se ha movido rápido y con acierto en el mercado para intentar apuntalar su juego interior después de la llegada de hace unos meses de Vincent Poirier.

Además se trata del tercer jugador de habla francesa que llega a la entidad madridista en los últimos tiempos después del citado Poirier y del base Thomas Heurtel. El fichaje de Yabusele, noticia conocida desde hace tiempo, se hace ahora oficial, además de conocerse que lucirá el dorsal 28.

Fichaje de altos vuelos para el Real Madrid de la próxima temporada que ha hecho los deberes con tiempos debido a las dudas que han surgido en su juego interior. Tras la marcha de Gaby Deck al final de la temporada rumbo a la NBA y con la más que posible salida también de Usman Garuba a la mejor liga del mundo, los de Pablo Laso se quedaban sin fondo de armario en el juego interior.

Yabusele posando con el escudo del Real Madrid

Además, el conjunto blanco sigue pendiente de la situación de Anthony Randolph, que se rompió el tendón de Aquiles a comienzos de la temporada y que todavía sigue de baja. Se espera que el internacional esloveno esté unos meses más fuera del equipo antes de poder reintegrarse en plenitud. Por ello, el fichaje de Guerschon Yabusele supone una gran noticia para los aficionados madridistas.

A sus 25 años, este ala-pívot francés de 2,01 metros y más de 115 kilos de peso destaca por su poderío físico y por su envargadura. Tienes unas capacidades atléticas portentosas que incluso recuerdan a las de la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo, aunque con menos centímetros. De la misma forma que el griego, es un terror en la zona para las defensas, capaz de arrasar con su poderío a cualquier marcador cuando se encuentra cerca del aro. Además posee un imponente salto e introduce mucha espectacularidad al juego con sus finalizaciones.

Este jugador interior nacido en Dreux tiene también sutileza en sus movimientos, agilidad y goza de buena muñeca tanto en los lanzamientos de dos puntos como buscando su suerte desde más allá del arco. A pesar de su juventud, ya tiene experiencia NBA al haber pasado por los Boston Celtics, y este año ha militado en el Asvel Villeurbanne con quien se ha proclamado campeón de la liga y la copa francesa.

También se ha medido a los mejores jugadores del viejo continente en Euroliga promediando un total de 11 puntos y 4,2 rebotes. En el campeonato doméstico ha mejorado sus promedios con 14,1 puntos, 4 rebotes y 14,5 de valoración en 22,6 minutos, donde ha destacado también por su acierto en el lanzamiento exterior, donde ha rozado el 52% de efectividad.

El primer mensaje de Yabusele

El jugador galo ya ha pasado de forma satisfactoria el reconocimiento médico con el equipo blanco e incluso ha dejado sus primeras palabras como madridista: "No puedo esperar a veros, madridistas, en la cancha y por la ciudad. Estoy muy feliz de ser parte de este equipo. Espero que disfrutéis conmigo, nos vemos la próxima temporada. ¡Hala Madrid!".

Yabusele se define así mismo como un jugador enérgico en ambos lados de la pista: "Puedo aportar energía en defensa y en ataque. Quiero ayudar al equipo en todo lo que pueda. Quiero aportar mi juego y hacerlo con estos compañeros. Aquí hay muy buenos jugadores y estoy feliz de formar parte de este equipo. Soy generoso y juego para el equipo. Quiero anotar pero también intento hacer cosas buenas para que mis compañeros se sientan bien en la cancha y ayudar a ganar".

Yabusele tras pasar reconocimiento medico el Real Madrid

Tras el anuncio de su fichaje, se ha mostrado muy emocionado por su nueva aventura: "Trato de ganar todos los títulos. Así es como te recuerda todo el mundo. Solo quiero hacer el mejor trabajo posible sobre la cancha. Va a ser divertido. Tengo ganas de ver a los aficionados, sentir la atmósfera que hay en el WiZink Center y jugar para el equipo. Hacemos esto para el público. Hemos estado todo el año sin ellos y tengo ganas de empezar a jugar delante de la afición del Real Madrid".

Por último, reconoció que sus conversaciones con su amigo Heurtel, con quien ha coincidio en el Asvel este curso, le ayudaron a tomar la decisión: "Estaba jugando con Heurtel y me contó muchas cosas sobre Madrid, la ciudad y el equipo. También hablé con Poirier. No es el motivo por el que estoy aquí, pero me ayudó".

"Va a ser divertido compartir pista con Tavares. He jugado contra él dos años y es un gran jugador, así que compartir equipo con él va a ser divertido y podemos hacer grandes cosas juntos. Es el jugador que más me ha impresionado. Tiene un gran impacto en la pista. También Carroll. Es un jugador top, capaz de salir en el tercer cuarto y ser el más rápido de la pista. Es saltar a la cancha, empezar a salir de los bloqueos y tirar muy bien. Es increíble ver a un jugador así".

