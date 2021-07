Doncic vuelve a ser víctima de las críticas: "Siempre está ladrando, es una persona irritante"

Luka Doncic ha tenido un año realmente complicado. A nivel individual se ha vuelto a consagrar como uno de los mejores jugadores del mundo en una temporada donde ha vuelto a derribar récords a base de exhibiciones que han permitido a los Dallas Mavericks meterse de nuevo en los playoffs.

El equipo texano pasó momentos de verdaderos apuros cuando el base estuvo de baja por lesión, pero el final de temporada fue bastante positivo y les permitió recuperar posiciones a un ritmo casi de récord en la franquicia. Sin embargo, no pudieron evitar cruzarse de nuevo con Los Ángeles Clippers en la post-temporada.

La exhibición del base esloveno no fue suficiente para derribar a la franquicia angelina, una de las claras candidatas a llevarse al anillo, pero que ha terminado fracasando en su gran proyecto una vez más. Sin embargo, Doncic dejó su sello en una serie que se fue hasta el séptimo partido con registros históricos que le colaron entre los más grandes de siempre.

Luka Doncic, en el séptimo partido ante Los Ángeles Clippers REUTERS

Tras la temporada, la situación de los Dallas Mavericks está siendo realmente dantesca tras las salidad de Donnie Nelson, histórico de la franquicia y de Rick Carlisle, el técnico que les dio su último anillo en tiempos de Dirk Nowitzki y que se ha marchado este año para entrenar a los Indiana Pacers.

Además, el año de Doncic ha estado marcado también por sus problemas personales con la otra estrella del equipo, Kristaps Porzingis, con quien no ha cuajado una buena relación y quien tampoco ha dado un servicio especialmente positivo al equipo. Su ausencia ha sido clave para que los 'Mavs' no hayan podido llegar más lejos en los últimos años. Por si esto fuera poco, Doncic ha quedado marcado este curso por sus protestas a los árbitros y por sus expulsiones debido a su continuos rifirrafes con los diferentes colegiados de la liga americana.

Ahora, han llegado nuevas críticas desde Estados Unidos, donde se apunta que no sería posible para los Dallas Mavericks acometer la llegada de otra estrella por esos problemas que podría tener a la hora de compaginarse con el esloveno y de establecer una relación positiva y fructífera para la franquicia.

Palo brutal a Doncic

Así lo ha señalado el periodista de ESPN Brian Windhorst, quien tiene seguro que la actitud de Luka no es la mejor ni la más indicada para que otra estrella pueda colaborar con él para crear un equipo campeón o, simplemente, aspirante al anillo. Sin embargo, su última intervención en un programa de radio ha dejado el último gran ataque sobre la estrella europea, que estará en los Juegos Olímpicos después de clasificar a Eslovenia para la cita de Tokio.

Doncic con Eslovenia en el Preolímpico Reuters

"No sé cuánta gente va a estar deseando jugar con Luka. Es un tipo difícil. Es un gran jugador, pero cuando tú ves a los Mavericks siempre está ladrando. Ladra al entrenador, a los compañeros, a los árbitros. Siempre está ladrando por algo. Puede ser una persona realmente irritante".

Estas críticas que se han definido como salvajes, no han gustado ni el base de los 'Mavs' ni a parte de su entorno y ya han recibido una contundente respuesta por parte de una persona muy importante y cercana para Doncic. Ha sido su padre Sasa quien desde Eslovenia ha querido sacar la cara por su hijo: "No sé, puede que este periodista sea, probablemente, el mayor genio del baloncesto, así que no me preguntéis a mí".

