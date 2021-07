Durant y sus problemas con la marihuana: "Fuma mucho más de lo que la gente piensa"

Kevin Durant es uno de los jugadores más importantes de la NBA y de la historia del baloncesto. Una súper estrella que tiene una legión de seguidores detrás y que está llamado a ser uno de los jugadores más importantes del mundo, líder de la liga temporada tras temporada.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en este jugador que ya ha sumado anillos a su colección y que también ha pasado por momentos realmente duros como su lesión en el tendón de Aquiles y que le tuvo apartado de las pistas durante más de un año. No obstante, parece no haber sido este el único problema que ha tenido durante su carrera.

La relación más comentada de Kevin Durant durante su estancia en la NBA no solo es con el baloncesto, sino con una sustancia tan polémica como lo es la marihuana. El jugador de los Brooklyn Nets es una de las voces más importantes que se ha levantado para luchar por la legalización de la marihuana, especialmente para los deportistas.

De hecho, durante mucho tiempo ha sido portavoz de este movimiento, solicitando la permisividad para ser consumida con fines terapéuticos. El propio Kevin Durant participó en un pódcast especializado guiado por otros dos exjugadores donde pudo dejar su propio alegato en torno a la defensa de la marihuana y a un consumo responsable.

"Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera debería ser un debate". Así de convencido se mostraba en All The Smoke, programa dirigido por Matt Barnes y Stephen Jackson, dos jugadores que han reconocido en multitud de ocasiones haber consumido esta sustancia durante su carrera deportiva.

Ataques a Kevin Durant

No obstante, la afición de de Kevin Durant por la marihuana parece ir más allá de un simple consumo recreativo, ya que desde diferentes sectores le han acusado incluso de haber tenido algún problema con una excesiva pasión por esta droga que tan en entredicho está en Estados Unidos últimamente.

De hecho, una de sus relaciones, el actor Matt Sullivan, ha confesado que Kevin Durant tiene incluso un problema con su consumo de marihuana, sustancia a la que recurre de manera muy habitual: "Fuma mucho más de lo que la gente piensa. Yo he estado en su casa a la una de la madrugada. Toda su casa apesta. No tiene novia. No se va de vacaciones locas como otros jugadores. No hace otra cosa que no sea jugar al baloncesto. No hace nada. Es muy aburrido".

Los episodios de Kevin Durant con la marihuana en los últimos años han sido varios, muchos de ellos muy comentados y polémicos y que le han incluso salir a aclarar diferente situaciones y a intentar cortar de raíz algunos rumores que pesaban sobre él como una losa. En 2014 tuvo problemas por una foto filtrada mientras fumaba de una pipa y en 2017 circuló a través de las redes sociales un vídeo donde al alero de los Nets se le caía un bote lleno de marihuana en plena calle. Episodios de una relación que estaría pasando por su momento más álgido y polémico.

