Williams-Goss, nuevo jugador del Real Madrid: Laso suma su tercer fichaje

El Real Madrid ha anunciado este martes su tercer fichaje para la próxima temporada. Se trata del base estadounidense Nigel Williams-Goss (Oregon, Estados Unidos; 1994), que llega directamente desde el Lokomotiv Kuban para incorporarse directamente a la disciplina que dirige Pablo Laso.

Se trata de base rápido, anotador y de 1,91 metros de altura, que llega libre tras cumplir su contrato con el Lokomotiv Kuban, y se espera que tenga un papel clave en la rotación dentro de los planes de Laso, que ya sabe que tendrá también a sus órdenes a Thomas Heurtel y Guerschon Yabusele, los otros dos fichajes confirmados. El cuarto, todavía sin anunciar, será el exbarcelonista Adam Hanga.

Williams-Goss ha hablado con los medios oficiales del Real Madrid, dejando sus primeras palabras como futbolista blanco: "Al principio no me lo creía, fue una situación increíble. Obviamente, el Real Madrid es el mejor sitio posible en Europa. Cuando recibí la oportunidad estaba muy emocionado y casi no podía creerlo".

"Es maravilloso estar en este equipo y en el club con más títulos de Europa. Es un honor, por eso tengo que estar en buena forma. Soy un jugador de equipo al que le gusta ganar por encima de todo. Por eso creo que es el sitio perfecto para mí".

Comunicado del Real Madrid

"El Real Madrid C. F. ha alcanzado un acuerdo con Nigel Williams-Goss, base procedente del Lokomotiv Kuban. El jugador queda vinculado al club durante las próximas dos temporadas, hasta el final de la 2022-2023".

