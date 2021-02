Pablo Laso explica por qué jugar contra Baskonia es como "un Clásico"

Pablo Laso, técnico del Real Madrid, analizó el duelo de este viernes (21.00) de su equipo frente al TD Systems Baskonia asegurando que se trata de "un clásico" por el gran número de partidos que han disputado, y espera un choque entre dos conjuntos "de altísimo nivel".

"Es un clásico porque nos hemos enfrentado muchas veces en grandes partidos y siempre es sinónimo de rivalidad. Los dos equipos están a un altísimo nivel y ellos llevan muchos años instalados en la élite europea", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro.

"El Baskonia es un equipo muy competitivo, con mucha energía en el juego y que tiene jugadores grandes muy versátiles. Es un equipo muy completo y al que tenemos un gran respeto. Siempre que jugamos contra ellos es un partido complicado y vamos a tener que jugar duros y concentrados desde el primer minuto", analizó el técnico.

@pablolaso: ''Creo que el partido es un clásico porque los dos equipos están a un altísimo nivel.''

Un partido que ya se ha dado en dos ocasiones esta temporada, con una victoria para cada uno. La primera, en el estreno en Euroliga de ambos conjuntos el pasado 2 de octubre (76-63 a favor del Baskonia) y la última en la 17ª Jornada de la Liga Endesa el 2 de diciembre (92-83 para el Real Madrid). "Lo importante es mantener las señas de identidad. Somos dos equipos que nos conocemos, aunque no hay que fijarse en el pasado porque es un partido diferente", comentó Laso sobre los encuentros precedentes.

"Un resultado no es el que te debe marcar el futuro. Quiero ganar mañana, pero no significa que vamos a estar mejor para la Copa del Rey. Me centro en este partido, que sé la dificultad que tiene, y a partir de ahí pensaremos en el Estudiantes, y luego en la Copa. Tengo muchos jugadores tocados y otros recuperándose de lesiones. Es duro, pero nos obliga a estar centrados y preparados para lo que venga en el futuro", amplió.

Jugar en casa

Eso sí, Pablo Laso ponderó el hecho de jugar en su pabellón, aunque sin público: "El equipo prepara bien los partidos sean en casa o fuera, pero el poder jugar en el WiZink Center y no tener viajes nos permite tener más tiempo de recuperación y tener más entrenamientos de calidad para poder mejorar como equipo. Este calendario es muy exigente pero el equipo debe prestar la misma atención para preparar los partidos juegue en casa o fuera".

Garuba

Además, según recoge la web del club, también habló el ala-pívot español Usman Garuba, quien llega al duelo tras un buen partido contra UCAM Murcia en el que fue titular y anotó 10 puntos. "Tenemos que pensar en los partidos que tenemos antes de la Copa para estar listos y llegar bien al jueves. El Baskonia es un equipo que juega con mucha intensidad desde el primer momento y tenemos que estar preparados, sin dar ventaja y jugar duro todo el tiempo para poder ganarles", comentó.

