La estremecedora imagen del tobillo de Carroll

Una de las imágenes de la semana ha sido la lesión de Jaycee Carroll. El jugador del Real Madrid salía cojeando del WiZink Center después de que Lefteris Bochoridis protagonizara una de las acciones más reprochables de los últimos tiempos en el baloncesto europeo. El griego provocó que el estadounidense cayera mal tras lanzar un triple al colocarse debajo de sus pies mientras le defendía, haciendo que el tobillo derecho del jugador blanco se esguinzara gravemente.

La pareja de Carroll, Baylee, ha publicado en sus redes sociales una imagen que pone en contexto el parte médico que tiene el Real Madrid sobre el estado de su jugador. La fotografía estremece por el gran moratón que cubre el tobillo del norteamericano, además del gran hinchazón que también se puede apreciar. Aún así, las pruebas que realizó el equipo médico tranquilizaron al club ya que no se apreció ninguna afectación ósea.

Desde el cuerpo médico del Real Madrid de baloncesto se confía en la gran capacidad de recuperación de Carroll. En otras afectaciones que ha sufrido durante su ya dilatada carrera, el escolta siempre ha conseguido recuperarse más rápido de lo esperado. A sus 37 años, la realidad es que su condición física no ha decaído y su rendimiento le sigue haciendo uno de los jugadores más importantes de la entidad merengue.

El estado del tobillo de Jaycee Carroll. Foto: Instagram (bayleecher)

Por ahora se ha perdido el choque frente al Alba Berlín y tampoco estará este domingo ante Gran Canaria. Todo apunta a que tampoco estará ante UCAM Murcia esta semana y su presencia en el duelo de Euroliga ante Baskonia y el de Liga Endesa frente a Movistar siguen en el aire. Con la Copa del Rey en el horizonte, fijada para el 11 de febrero, la entidad va a ser prudente con su recuperación y todo apunta a que su reaparición sea muy medida para que no recaiga.

Esta es la jugada en la que se lesiona @JayceeCarroll . Sincera y firmemente creo que NUNCA JAMAS un jugador va a lesionar a otro de manera consciente pero la acción de Bochoridis es -en mi opinión- imprudente pic.twitter.com/bexLXkIK5C — pilarcasado (@pilarcasado) January 27, 2021

Acciones como la de Bochoridis deben ser sancionadas gravemente, como pidió Pablo Laso tras el choque. "No sé si ha sido intencionado o no y debo pensar que no es intencionado. Pero es una acción muy peligrosa que, queriendo o no, es muy peligrosa y debe ser castigada", explicaba el técnico vasco que confirmaba que no le daba muy buenas sensaciones el estado de Jaycee. El parte médico, por suerte, acabó con los malos presagios que esgrimió el técnico tras el encuentro.

Laso ha podido volver a contar con Sergio Llull, lo que supuso una gran noticia para recuperar a todos sus efectivos. Carlos Alocén se había quedado como el único base disponible después de que Nico Laprovittola se viera afectado por el coronavirus. El técnico merengue avisó en la previa de la carga de minutos de jugadores como Edy Tavares, al que ya le está dando un respiro gracias a Alex Tyus, Trey Thompkins o Jeff Taylor. No está siendo sencilla esta temporada después de la lesión de larga duración de Anthony Randolph y la salida de Facundo Campazzo. Por ahora, Carroll también estará en esta lista de bajas.

