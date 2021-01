El jugador que lesionó a Carroll carga contra Laso por sus palabras: "Es pequeño como persona"

El Real Madrid venció al Panathinaikos a mediados de semana. Triunfo importante para seguir remando en la Euroliga y que, sin embargo, acabó con la mala noticia de la lesión de Jaycee Carroll. El escolta lanzó un triple, lo anotó y, al caer, se torció el tobillo como consecuencia de una peligrosa acción de Lefteris Bochoridis. El jugador griego puso el pie en el círculo del escolta madridista y propició el mal apoyo de Carroll.

Una jugada que no gustó en absoluto a Pablo Laso, que criticó en rueda de prensa que no se hubiera sancionado la jugada. El técnico, conocedor del juego tanto como jugador como por su labor en el banquillo, explicó por qué era tan grave lo sucedido.

"No sé si ha sido intencionado o no y debo pensar que no es intencionado. Pero es una acción muy peligrosa que, queriendo o no, es muy peligrosa y debe ser castigada. Lo único que me preocupa es que no tenga nada y sea solo un simple esguince", aseguró Laso. Finalmente se confirmaría que no era grave y Carroll solo tendrá que superar el esguince.

Jaycee Carroll en un partido de Euroliga frente a Panathinaikos

Días después, y tras disputarse la última jornada de Euroliga, el protagonista de la jugada ha roto su silencio. Bochoridis ha hablado para Nova TV y ha cargado contra el entrenador del Real Madrid por esas declaraciones. "Fue un mal momento", ha asegurado tras ganar al Valencia Basket. El exterior ha asegurado que fue falta: "No tuve ninguna intención y me disculpé por ello".

Pero, lejos de reducir la polémica, Bochoridis se ha referido directamente al vitoriano: "Pablo Laso es un gran entrenador, pero las palabras que dijo después del partido sobre mí son de ser pequeño como persona". El jugador ha denunciado que "señalar a alguien de esta forma no está bien" y aumenta la polémica por la jugada de hace unos días.

Jaycee Carroll, por su parte, continúa recuperándose con el objetivo de volver a las pistas cuanto antes. Por el momento ha sido baja en el duelo ante el Alba Berlin y se espera que este varias jornadas más apartado del equipo. Lo único positivo es que no fue a más y se quedó en un esguince, algo habitual en deportistas de élite.

El calendario

El Real Madrid, tras vencer al Alba, vuelve a coger fuerza en la Euroliga tras sus últimos tropiecos. El equipo blanco está cuajando una gran temporada y todos los ojos están puestos ya en el gran título del año: la Copa del Rey.

La cita por excelencia del baloncesto nacional se disputará además en la capital a mediados de febrero. El WiZink Center acogerá los partidos de Copa del Rey donde el Real Madrid acude como favorito al título. Los de Laso, que además cuentan con el liderato de la Liga Endesa, quieren recuperar el trofeo que en las últimas temporadas se escapó ante el FC Barcelona. Carroll, para entonces, ya estará con el resto del equipo y será clave para conquistar la Copa.

