Haaland es el '9': su registro goleador en Champions sigue llamando la atención

20 años, toda una carrera por delante y ya firmando números de históricos del fútbol. Erling Haaland suma y sigue... y no para. El delantero noruego está demostrando que es el goleador de moda. O mejor dicho, que no es solo una moda pasajera, sino que ha venido para quedarse y que no tiene límites.

Ante el Brujas, el futbolista del Borussia Dortmund firmó un doblete. Dos goles para llegar a la cantidad de catorce dianas en la máxima competición continental a lo largo de su carrera. Para ponerlo sobre el papel. Catorce goles en tan solo once partidos, los mismos que marcó Ronaldo Nazário en toda su carrera. El brasileño llegó a esa cifra en 40 encuentros que disputó en la Champions League.

La relación entre Haaland y la Champions comienza a ser más que idílica. Más goles que partidos acumula hasta el momento, entre los partidos que disputó con el Red Bull Salzburgo y los que lleva con el Borussia Dortmund entre la pasada temporada y la presente campaña.

Piña de los jugadores del Borussia Dortmund para celebrar un gol de Haaland en la Champions League Reuters

Para redondear su gesta goleadora, otro dato. El jugador nórdico ha disputado un total de 28 partidos oficiales con el Borussia Dortmund, pues bien, su cifra de goles es de 26 dianas con la elástica aurinegra. Ni Cristiano Ronaldo ni Leo Messi ni tampoco Robert Lewandowski a su edad. Lo de Erling Haaland con el gol sí que empieza a ser de otro planeta.

El cotizado Haaland

En el Signal Iduna Park saben que tienen al mejor killer del planeta fútbol del futuro. Al menos de los que se han destapado a estas alturas. Y eso es algo que no ha pasado desapercibido entre los grandes clubes del Viejo Continente. Del Real Madrid se lleva hablando ya varios meses, pero es en la Premier League donde parece acumular más pretendientes el noruego.

En el Santiago Bernabéu, el nombre de Haaland se encuentra entre los favoritos en la agenda blanca. Por encima continúa estando el de Mbappé, pero ya se ha comenzado a hablar de que primero podría llegar Kylian en 2021 y ya en 2022 el delantero noruego, quien además mantiene un vínculo con el vestuario merengue, con Odegaard.

Erling Haaland, durante un partido de la Champions League EFE

Aunque el Real Madrid tiene varios competidores. Y todos huesos duros de roer. En especial los clubes de Mánchester y, sobre todo, el Liverpool. Precisamente. es el conjunto de Anfield al que también se le pone sobre la pista de Mbappé. Pero recientemente ha sido el director deportivo del RB Salzburgo el que ha asegurado que Haaland vestirá la elástica red.

"Aterrizará allí", dijo Christoph Freund durante su intervención en el programa Sky90 de Sky Sports Alemania. Lo cierto es que lo único seguro es que el delantero está tranquilo y feliz en el Dortmund: "Tengo un contrato largo, hasta el 2024, y mi intención es quedarme en el Dortmund y cumplirlo".

"No tengo otro reto que marcar muchos goles y celebrar títulos. Seguro que en otros sitios se podría ganar más, pero estoy convencido de que formo parte de un proyecto que va a crecer y que acabará ganando muchas cosas en el futuro", dijo en declaraciones a Bild. Y, de momento, lo está cumpliendo al menos en lo que a goles se refiere.

[Más información: El Real Madrid ya sabe qué competencia tiene por el fichaje de Haaland]