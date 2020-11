Conte: "Tuve la oportunidad de entrenar el Real Madrid, pero no era el momento"

Antonio Conte ha hablado en la rueda de prensa previa al partido frente al Real Madrid en el Di Stéfano. Los italianos suman dos puntos, de dos empates, en este inicio de la fase de grupos de la Champions League. Necesitados de una victoria, los italianos se enfrentan a un equipo blanco que aún tiene más urgencias.

El técnico italiano ha comparecido ante los medios de comuniación y ha explicado qué hubo de verdad en los rumores que le colocaron en el banquillo del Real Madrid. Conte ha asegurado que sí tuvo la oportunidad de entrenar al conjunto blanco, pero que con la temporada ya empezada no consideró que fuese el mejor momento.

"Decidí, sinceramente, aplazar esa aventura", ha afirmado el entrenador del Inter de Milán, dejando así una puerta abierta al club de Concha Espina en el futuro. También se ha referido a las opciones que tiene Alexis Sánchez de participar en el partido, así como del recuerdo que tiene de Zidane y qué relación mantiene ahora con él.

Alexis Sánchez

"Ha vuelto hoy a entrenarse por primera vez con nosotros. Así que…".

Eficacia en ataque

"Si tuviera respuesta a esa pregunta sería un mago. Debemos seguir entrenando, no es un problema solo de los delanteros. El año pasado marcamos 116 goles, en este creamos muchas ocasiones, pero podríamos conseguir mucho más".

Zidane dice que es una final...

"Hay que buscar puntos en cada partido, a veces lo consigues y a veces no. Mañana nos enfrentamos a un gran equipo, construido para ganar esta competición, como demuestra su historia. En su plantilla hay jugadores que triunfaron en la Champions varias veces, no será fácil. Si sabremos sufrir, podremos lograr nuestras satisfacciones. No nos pondremos en un rincón recibiendo puñetazos, los enfrentaremos con humildad, pero sin miedo".

¿Le gustaría entrenar al Real Madrid en el futuro?

"En este momento estoy centrado en el Inter, empecé un proyecto del que estoy muy ilusionado, con un club muy fuerte. Estamos creando algo importante. En el pasado tuve la oportunidad de ser el entrenador del Real Madrid, quizás no era el momento, pero estoy agradecido por la ocasión que me ofrecieron".

¿Estuvo cerca del Madrid?

"Hubo un par de momentos en los que estuve muy cerca, pero la temporada ya había empezado y hubiera sido complicado entrar así en el proyecto. Preferí, sinceramente, aplazar esa aventura".

Recuerdo de Zidane

"Tengo un recuerdo excepcional, más allá de sus capacidades en el campo, me gustaría recordar lo que es como hombre. Un chico único: normalmente, un jugador con talento, cuando se trata de trabajar, se esconde. En aquel momento el técnico era Lippi y se trabajaba muchísimo en la Juve, y él estaba siempre entre los primeros, siempre con una sonrisa. Estoy muy contento por lo que ha ganado como entrenador, entendí que quería serlo cuando vino a Turín una vez y empezó a hacerme preguntas sobre la profesión".

