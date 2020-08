James Rodríguez, cerca del Everton: las claves de su salida del Real Madrid

El Real Madrid se encuentra inmerso en la 'Operación Salida'. Varios futbolistas deben abandonar el club en las próximas semanas. Hasta la fecha, Achraf ha firmado por el Inter de Milán y Reinier Jesus ha sido cedido al Borussia Dortmund. Pero todavía queda mucho por hacer.

Mayoral, Bale, Brahim o Mariano son solo algunos de los jugadores a los que se les busca el mejor de los acomodos. También a un James Rodríguez al que se le ha relacionado con media Europa. Desde Turquía a Inglaterra, pasando por Italia, Francia, Portugal y también España. En cada rincón parecía haber un equipo dispuesto a hacerse con los servicios del mediapunta cafetero.

Aunque parece que ya hay un firme candidato y que si nada se tuerce, la operación acabará sellándose entre el Real Madrid... ¡y el Everton! No es la primera vez que se habla de esta opción y es que desde que Carlo Ancelotti se hizo con las riendas del equipo, la posibilidad de que James se reencontrase con él ha estado sobre la mesa y ahora es la favorita.

James y Ancelotti en el Real Madrid Reuters

El técnico italiano ya tuvo a sus órdenes a James Rodríguez tanto en el Real Madrid, en la mejor temporada que ha firmado el futbolista con la elástica blanca, como en el Bayern Múnich cuando el colombiano acabó en el Allianz Stadium en calidad de cedido. Ahora esta vía es la número uno por varias claves.

Un secundario para Zidane

A las órdenes de Zidane ha jugado un total de 68 partidos, en los que ha marcado 17 goles y ha repartido 18 asistencias. Sus números han ido de más a menos hasta el punto de que en la 2019/2020 sus presencias se resumen en puntuales y siendo titular en tan solo nueve encuentros. De hecho, tras la reanudación de la temporada, el futbolista pidió a Zizou que no le incluyese en las convocatorias.

"Son gustos. Él tiene sus propios gustos por algunos jugadores y es respetable. Yo ahí no me meto. Cuando ves que no tienes las mismas oportunidades que tus compañeros es difícil... Yo quería irme y el club no me dejó salir. Quería irme a donde hubiera podido jugar, yo y sabía que no iba a tener oportunidades, porque Zidane ya tenía su base", dijo el futbolista en el podcast de Daniel Habif.

Fin al culebrón

Lo cierto es que este rol secundario de James ha provocado que corriesen ríos de tinta sobre su relación con Zinedine Zidane. En Colombia han sido muy críticos con el técnico galo, quien siempre ha mantenido un discurso elegante sobre el futbolista. Tan solo confirmó, cuando tocó, que si no estaba en las convocatorias es porque se lo había pedido.

James y Zidane se dan la mano EFE

Fuera de los planes de Zidane, lo mejor para el futbolista es la salida. Fútbol tiene, pero en el Real Madrid no iba a encontrar ya su sitio con los Rodrygo, Vinicius, Isco, Asensio o Hazard por delante de él en la rotación. James lo sabe y por ello decidió que no había vuelta atrás y que lo mejor era irse.

Dinero para las arcas blancas

Su salida dejará entre 25 y 30 millones en las arcas del Real Madrid. James Rodríguez tiene 29 años y mucho fútbol todavía por sus botas. Que en la casa blanca no haya encontrado su sitio finalmente no quiere decir que no tenga buenos años por delante para sacar su mejor fútbol.

Eso es lo que piensa Ancelotti y por ello ha insistido al Everton para que acometa la operación que hará posible el reencuentro. James llegó al Santiago Bernabéu en 2014 por 80 'kilos', ahora se va por 50 menos, pero durante todo este tiempo ha estado generando importantes beneficios con la venta de camisetas y demás merchandising.

Reencuentro con Ancelotti

La baza del Everton para convencer a James, cuando se hablaba de clubes importantes de Italia o también de la Premier League es, precisamente, contar con Ancelotti en el banquillo. El entrenador italiano siempre ha sabido sacar la mejor versión del futbolista y eso es algo que ha declinado la balanza en su favor.

James Rodriguez al término de la fiesta sobre el césped del Di Stéfano EFE

Por la cabeza del internacional colombiano pasaba la idea de continuar en España, viviendo en Madrid y de hecho el Atlético se ha colocado en algún momento en la pole para su fichaje, pero desde el conjunto merengue no quieren verle en equipo vecino y de ahí que la alternativa con Ancelotti como principal aliado le ha abierto los ojos.

Oportunidad en una nueva liga

"Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre", ha asegurado el futbolista. James Rodríguez sabe que tiene calidad y quiere demostrar quién es. En Europa ha jugado en la liga portuguesa, francesa, española y alemana. Ahora llega la hora de jugar en la Premier League.

Para ello le han ofrecido ser el líder del proyecto en el Everton. Carlo Ancelotti será el jefe desde la banda y James Rodríguez el buque insignia dentro del terreno de juego. Una alianza con la que poder aspirar a pelear por los puestos europeos en una liga tan competitiva como la inglesa.

