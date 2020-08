El Alavés detecta tres positivos por coronavirus: aislados, asintomáticos y en buen estado

El Deportivo Alavés consiguió la salvación en la penúltima jornada de La Liga 2019/2020. Varios clubes españoles ya han comenzado a preparar la próxima temporada, todo ello previo paso por los test del coronavirus. En el club de Vitoria se han detectado tres positivas en las pruebas realizadas este mismo lunes 10 de agosto.

Nada más conocer el resultado de las pruebas, el Alavés informó a LaLiga y a las autoridades sanitarias, tal y como marca el protocolo establecido en este caso. El club vasco, además, en su comunicado oficial pone de relieve que no se ha producido ningún contacto entre los infectados y el resto de personal, ya que todos llegaron en sus propios vehículos y "espaciados cada tres minutos, sin interacción entre ellos".

Lo más importante aquí es que los tres afectados se encuentran en un buen estado de salud. Son asintomáticos y ya se encuentran aislados en sus respectivas casas. Dentro de unos días, todos ellos se someterá a un nuevo test PCR para conocer cuándo podrán incorporarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros.

Comunicado íntegro del Alavés

"El Deportivo Alavés ha detectado tres casos positivos en Covid-19 en las pruebas PCR realizadas el pasado lunes.

Una vez detectados los tres positivos, se ha procedido a informar tanto a las autoridades sanitarias como a LaLiga y se han seguido todas las medidas establecidas.

Las pruebas se realizaron siguiendo estrictas medidas de seguridad, por lo que no ha habido contacto con el resto de personal. Las llegadas se realizaban en vehículo propio, espaciados cada tres minutos y sin interacción entre ellos. Los afectados se encuentran asintomáticos, aislados en su domicilio y en buen estado de salud.

En los próximos días volverán a someterse a las pruebas PCR para determinar cuándo pueden incorporarse al trabajo con el resto de sus compañeros".

Más casos en los últimos días

Este mismo martes también el Betis confirmó que uno de sus jugadores había dado positivo. El club verdiblanco no reveló el nombre del infectado, pero Loren Morón confirmó en sus redes sociales que era él, para acabar así con cualquier tipo de especulación.

Varane y Loren Morón, en el Betis - Real Madrid de La Liga EFE

"Desgraciadamente no podré desplazarme con mis compañeros a Marbella para iniciar la pretemporada. He dado positivo en el test PCR y, aunque me encuentro bien, tendré que esperar unos días para unirme al equipo. Volveremos más fuertes", explicó el futbolista bético.

Antes de estos positivos, el domingo, fue en el Atlético de Madrid donde saltó la noticia con la confirmación de que Correa y Vrsaljko no viajaban a Lisboa por el momento al haber dado positivo en las pruebas médicas de la Covid-19. El conjunto rojiblanco espera la segunda tanda ya en territorio luso y que no se produzca ningún contratiempo más.

No solo en el fútbol están continuando los casos de coronavirus entre los distintos clubes, en la ACB también se han confirmado varios positivos en equipos como el Fuenlabrada, el Herbalife Gran Canaria y también en el Betis. La alerta está encendida y es que la temporada 2020/2021 está en juego.

