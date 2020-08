Loren, jugador del Betis, da positivo por Covid-19

El Real Betis ha anunciado un caso de positivo por coronavirus en su plantilla. El club, a través de un comunicado oficial, ha informado de que uno de los integrantes de la plantilla verdiblanco ha dado positivo tras las pruebas PCR realizada a la plantilla y a todos los trabajadores del club.

La entidad andaluza ha transmitido que el jugador se encuentra bien, en perfecto estado de salud, pero que ya ha sido puesto en aislamiento domiciliario para evitar males mayores y siguiendo siempre con estricto cumplimiento las medidas sanitarias impuestas por las autoridades.

El jugador que ha dado positivo por coronavirus ha sido Loren Morón, tal y como ha comunicado el propio futbolista verdiblanco en sus redes sociales. El jugador ha comunicado, en sintonía con su club, que se encuentra bien, pero que no podrá empezar la pretemporada junto con el resto de sus compañeros.

Varane y Loren Morón, en el Betis - Real Madrid de La Liga EFE

El futbolista que querido compartir este mensaje para tranquilizar a la afición y dar una visión de normalidad al asunto, ya que su estado de salud es bueno y tan solo tendrá que esperar a que la situación cambie para volver a la disciplina de trabajo con los hombres de Manuel Pellegrini.

Este es el mensaje que ha dejado Loren Morón: "Desgraciadamente no podré desplazarme con mis compañeros a Marbella para iniciar la pretemporada. He dado positivo en el test PCR y, aunque me encuentro bien, tendré que esperar unos días para unirme al equipo. Volveremos más fuertes".

El equipo tiene previsto comenzar los entrenamientos y el trabajo de pretemporada el miércoles 12 de agosto, por lo que ya estaban realizando pruebas para comprobar el estado de salud de la plantilla antes de comenzar la concentración previa al inicio del nuevo curso.

El club ha informado que en los próximos días, Loren se someterá a más pruebas para comprobar a la mayor brevedad posible cuándo podrá reincorporarse a la disciplina del equipo, después de estar siguiendo escrupulosamente el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, LaLiga y el propio Club en este tipo de casos.

Más casos en el fútbol español

De esta forma, el positivo de Loren Morón se trata de uno más de los registrados por un equipo de La Liga, los cuales no han sufrido los inconvenientes que se han originado en la Segunda División, pero que se han multiplicado desde que concluyó la competición y pudieron disfrutar de unos días de vacaciones antes de la vuelta a los entrenamientos de cara a preparar compromisos de la próxima temporada.

Un caso parecido es el que ha ocurrido en el Atlético de Madrid, que tras finalizar La Liga sin ningún caso positivo, ahora ha sufrido dos bajas de cara a la celebración de la fase final de la Champions en Lisboa. El conjunto entrenado por el Cholo Simeone no podrá contar con Ángel Correa ni con Vrsaljko para intentar levantar la ansiada orejona, al cual está a tan solo tres partido debido al nuevo formato puesto en práctica por la crisis sanitarias originada por el coronavirus.

