El Real Madrid tiene competencia por Upamecano en Manchester

Se avecina un mercado de fichajes diferente para todos los clubes, desde los más humildes a los más pequeños. Pero eso no significa que los distintos equipos no intenten reforzar sus filas cuando se abran las ventanas de transferencias, que ya se sabe que no lo harán el 1 de julio, tal y como estaba previsto.

Uno de los futbolistas que más está sonando en los últimos tiempos para cambiar de aires y poder llegar a uno de los grandes es Dayot Upamecano. El joven central ha sido colocado en la agenda del Real Madrid para reforzar la zaga de los de Zinedine Zidane.

El técnico francés estaría encantado de poder contar con su compatriota, quien tiene contrato con el Leipzig hasta junio del año 2021. Upamecano vería con buenos ojos firmar por uno de los mejores equipos del mundo y además su precio y sueldo son asequibles para el club blanco.

Upamecano Reuters

El Real Madrid no estaría solo en la puja por Upamecano. Desde Inglaterra, Sky Sports informa que los dos clubes de Manchester también siguen la pista del defensa. Además tanto en el United como en el City existen ciertas urgencias para reforzar su zaga.

Ambos equipos mancunianos podrían sufrir importantes bajas en defensa de cara al próximo curso y esto les colocaría como rivales del Real Madrid por Upamecano, aunque de momento tanto Manchester City como United irían por detrás del trece veces campeón de Europa en la carrera por el fichaje.

Ficha asequible

En el Leipzig ya saben que la próxima ventana de transferencias es su última oportunidad para hacer caja con el central galo, ya que es seguro que no renovará su contrato con el club germano. Este verano su precio podría rondar los 50 millones de euros, una cifra dentro del mercado. Pero más importante es aún que su ficha es de 2 'kilos' y tampoco debería aumentar mucho para conseguir su 'sí, quiero'.

