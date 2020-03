El Real Madrid, en la lista de candidatos del fichaje de Timo Werner

"Por el momento no me moveré del Leipzig. No hay solicitudes de cambio de equipo... Es verdad que jugar en el extranjero es ciertamente atractivo para mí. La Premier League es la liga más interesante", decía hace tan solo unas semanas Timo Werner en declaraciones para el diario Bild.

El delantero lleva varios años siendo vinculado con equipos de todo el Viejo Continente. Los grandes de España o Inglaterra le siguen la pista y los rumores le colocan en uno u otro club de entre estos. El Manchester Evening News incluye ahora en la puja al Manchester United.

Los diablos rojos ya se habrían interesado por Haaland, pero también tienen a Werner en su punto de mira. Detrás del todavía futbolista del Leipzig estarían, según apunta el tabloide británico, equipos de la talla del Real Madrid, el Barcelona o el Liverpool, además del ya conocido interés del Bayern Múnich.

El Real Madrid y el debate del '9'

Karim Benzema es el delantero centro titular en el conjunto merengue. El '9' blanco ha renovado con el Real Madrid, tal y como confirmó su propio agente recientemente, pero también se va buscando un relevo de garantías. En la plantilla, Zidane cuenta con Mariano y Jovic como delanteros. Pero los dos despiertan dudas entre la opinión pública.

Luka Jovic

El serbio se quedó fuera de la convocatoria para El Clásico y fue Mariano el que, con sus primeros minutos en Liga, marcó el definitivo gol ante el eterno rival. Es por lo sucedido esta temporada con los teóricos delanteros suplentes lo que ha abierto un nuevo debate sobre el fichaje de un nuevo '9'. Haaland está en todas las quinielas, pero sin olvidar a un Werner que ya dio mucho de qué hablar la temporada pasada.

