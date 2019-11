El Real Madrid busca al 'nuevo Varane': William Saliba, en la pole

El Real Madrid busca regenerarse cada año. La exigencia es máxima en Concha Espina y eso desemboca en un camino continuo de encontrar a los futbolistas idóneos para mejorar su plantel temporada tras temporada. Uno de los puntos de mira está en la defensa, donde Sergio Ramos es a sus 33 años el veterano -el próximo 30 de marzo de 2020 cumplirá 34-.

El pasado verano se firmó a Éder Militao en busca de completar una nueva generación para seguir sumando títulos a las vitrinas del club. Pero no queda solo ahí. En el Real Madrid buscan un perfil muy determinado para apuntar su zaga y, según The Sun, están en sondeando el mercado para encontrar al 'nuevo Varane'.

El tabloide británico apunta un nombre que destaca en este objetivo del conjunto merengue: William Saliba. Con tan solo 18 años, el joven central es una de las grandes promesas en el panorama futbolístico, y eso no ha pasado desapercibido en el Santiago Bernabéu. Los derechos del central pertenecen al Arsenal, pero esta temporada 2019/2020 continúa jugando en las filas del Saint-Étienne.

William Saliba, tras fichar por el Arsenal Instagram (@w.saliba4)

El precio de salida podría oscilar en los 50 millones de libras -esto es algo más de 57 millones de euros-. Aunque no es la única alternativa que maneja en defensa el club blanco. Son Benoit Badiashile del Mónaco y Boubacar Kamara del Olympique de Marsella también son colados en la órbita del Real Madrid.

Clara ascensión

William Saliba tiene contrato con los gunners hasta el año 2024, pero eso no impide que se le vincule con el equipo blanco. Ya ha debutado con la selección de Francia y su 1,93 de altura hacen de él toda una potencia en el juego aéreo. En lo que va de curso ha disputado ya más de 500 minutos y pese a sus 18 años va camino de convertirse en uno de los mejores en su puesto. De hecho, el CIES ya le colocó como uno de los futbolistas más experimentados de su generación. Un particular ranking que era liderado por el madridista Rodrygo Goes.

[Más información: El CIES coloca a Rodrygo Goes junto a Jadon Sancho como los jóvenes más experimentados]