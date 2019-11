El penalti por mano de Feddal que ni el árbitro ni el VAR pitaron

Mano de Feddal no pitada en el área del Betis

El runrún se instauró en todo el Santiago Bernabéu después de que Feddal tocase el esférico con la mano dentro del área del Betis. Los jugadores del Real Madrid y toda la grada protestó que no se señalase nada, mientras hasta los verdiblancos se temían lo peor. Pero el balón no salía del campo y el partido continuaba sin saberse si habría finalmente penalti o no.

Una vez salió, las miradas se centraron en el colegiado. Mano al pinganillo a la espera de que le decían desde el VAR y resultado frustrado para los de Zinedine Zidane. No había penalti.

El partido continuó como si nada, esperando a la decisión del colegiado. Finalmente, este decidió que la acción no era punible, por lo que dejó seguir el encuentro. El Betis siguió al contraataque y tuvo la oportunidad de hacer el primer gol del partido.

Los de Zidane no consiguen encontrar las debilidades de un Betis que se ha plantado bien en defensa en el Santiago Bernabéu. La acción de la mano podría haber constituido en un penalti que pudo hacer que el equipo blanco se adelante en el marcador.

