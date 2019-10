El Manchester United niega que Pogba no vaya a renovar para fichar por el Real Madrid

Paul Pogba no quiere salir del Manchester United para marcharse al Real Madrid. Así lo asegura el diario inglés Mirror. Según la rotativa, en Inglaterra no están para nada preocupados de la decisión que pueda tomar el futbolista en un futuro: no va a salir de los red devils. Las informaciones del periódico, apuntan también a que es totalmente incierto que el francés exigiera al equipo de Ole Gunnar Solskjaer 674.000 euros a la semana para renovar.

La directiva del club explica que no se han formalizado negociaciones fehacientes para la renovación de Pogba -tiene contrato con el United hasta 2021-, ya que es pronto para sentarse y hablar con el jugador de una posible renovación. Las conversaciones comenzarán en unas semanas. El club cuenta con que Pogba se va a enfundar la elástica devil como mínimo hasta que acabe su contrato. No tiene miedo de perderle ni este invierno ni el verano que viene.

A pesar de la seguridad que manifiesta el club, el Daily Star insiste en que el Real Madrid no va a parar hasta lograr que Paul Pogba llegue al Santiago Bernabéu. El 'primer asalto' será el mercado de fichajes de invierno. Tratarán de convencer al jugador aprovechando la mala racha por la que atraviesa el Manchester: van onceavos en la Premier League.

Paul Pogba en un partido con el Manchester United Twitter (@ManUtd)

El idilio entre Paul Pogba y el equipo de Old Trafford comenzó en el año 2009 en las categorías del club. Debutó con la primera plantilla en la temporada 2011/2012 con Alex Ferguson pero no terminó de cuajar y se marchó a la Juventus de Turín. En Italia se consolidó como jugador. El Manchester United retomó el contacto con él y terminó por ficharle por 120 millones de euros en el año 2016. Se proclamó campeón del mundo con la selección francesa en el 2018 en Rusia.

[Más informción: Solskjaer, sobre el futuro de Pogba: "No escucho al presidente del Real Madrid]