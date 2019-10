El Manchester United quiere a Van de Beek: el Real Madrid sigue en la pole

El Real Madrid pisa el acelerador en su carrera por conseguir a Donny van de Beek. El Ajax ha tasado al jugador en 100 millones de libras después de su gran temporada con el conjunto de Ámsterdarm. El Real Madrid quiere al jugador y por ahora parece más dispuesto a acercarse al precio del joven de 22 años. Van de Beek fue clave en la pasada Champions League, pero a diferencia que sus compañeros De Jong o De Ligt no ha dado el salto este verano.

Pero no es el único interesado en contar con la calidad del mediocentro, tal y como señala Mirror. El Manchester United lleva meses siguiendo la pista del jugador. En un principio, a finales de la temporada pasada, el Ajax estableció que el precio del jugador era de unos 35 millones de euros, pero ingleses y holandeses no lograron llegar a un acuerdo. El Real Madrid dejó atado su fichaje el pasado verano y sigue siendo quien tiene más posibilidades de hacerse con el joven. Habrá que esperar para saber si los red devils contraatacan y ofrecen más dinero por el jugador.

A pesar de todos rumores que apuntan a que el futbolista se marcha de Holanda, él ha querido dejar claro que no va a dejar la campaña a medias: "Ya veremos después. ¿Si lo saben eso en Madrid? Ciertamente todos lo saben. Quizás algún día en mi carrera suceda que me cambie de club durante las vacaciones de invierno, pero por ahora no me gusta. Pelear con un equipo por algo y a mitad de camino dejarlo... Quiero volver a hacer cosas con el Ajax esta temporada", afirmó rotundo para el Voetbal International.

Donny van de Beek en un partido con el Ajax

Este joven talento europeo comenzó su carrera profesional en la cantera del Ajax en el año 2008. El holandés ha desarrollado todo su recorrido profesional en el equipo de Ámsterdam. Acumula 42 goles en 184 partidos.

