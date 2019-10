El madridista Gareth Bale, espectador de lujo en el Open de España de golf

El futbolista del Real Madrid Gareth Bale visitó este jueves las instalaciones del Club de Campo Villa de Madrid para seguir la jornada inaugural del Mutuactivos Open de España de golf. El atacante galés se dejó ver en el torneo, perteneciente al circuito europeo, durante el desarrollo de la primera ronda.

De Gareth Bale es conocida su afición al golf. "Me mantiene tranquilo fuera del campo y me da tiempo fuera del fútbol", dijo en una rueda de prensa el pasado mes de septiembre. "El fútbol es mi deporte número uno. Es por lo que me pagan y en lo que doy lo mejor de mí mismo. El golf es un hobby como el que tiene cualquier otro. No hay nada malo en ello", comentó el futbolista durante una concentración con la selección de su país.

Gareth Bale, durante el campeonato de España de golf EFE

Campo de golf propio

Es tal la pasión del futbolista del Real Madrid por el golf que ha llegado a construirse su propio campo. Esto no es otro que el famoso green del hoyo 17 del TPC Sawgrass, el Postage Stamp del club de golf Royal Troon y el hoyo 11 del Augusta National. "Decidí hacer uno de mis sueños realidad y construí un campo de golf en mi propia casa", dijo el propio Bale cuando enseñó su campo en un vídeo.

[Más información: Bale se defiende de los ataques por el golf y explica el mote que le puso Courtois]