Las claves de la operación por Neymar: ¿un fichaje imposible para el Madrid?

Neymar (Brasil, 27 años) es ya una opción para el Real Madrid. El delantero continúa en el epicentro del foco mediático del mercado de fichajes, mientras el club blanco sigue trabajando para cerrar la que será la plantilla de la próxima temporada. Una campaña llena de ambiciones e ilusión en Concha Espina con el nuevo proyecto de Zinedine Zidane.

Tal y como adelantó en exclusiva EL BERNABÉU, el club blanco valora el fichaje del crack brasileño para la próxima temporada. El delantero se encuentra en la puerta de salida y el PSG prefiere verle vestido de blanco a que regrese al Fútbol Club Barcelona.

En el Real Madrid "no se descarta nada hasta el 2 de septiembre" y, si se produce, el fichaje de Neymar sería un gran golpe para poner la guinda a una plantilla a la que llegará muy pronto Van de Beek y que mantiene la incógnita de Pogba cuando solo faltan horas para que la Premier cierre el mercado de verano. El Manchester United puede vender después del 8 de agosto, pero no se desprenderá del francés si antes no ha firmado su sustituto.

La situación de Neymar en el PSG es complicada. La estrella quiere abandonar París y regresar a España. Ante los problemas económicos del Barça para encarar ahora una operación de esta magnitud, el futbolista ve al Real Madrid como su única vía de salida. Pero para que el fichaje por la entidad presidida por Florentino Pérez cristalice hay cinco claves que deben cumplirse en las próximas semanas.

Ventas de Bale y James

Antes de entrar, dejen salir. El Real Madrid cuenta en la actualidad con 25 jugadores, incluido Rodrygo, en la plantilla. Bale y James están dentro de la operación salida y para que la opción de Neymar pudiera llevarse a cabo ambos deberían salir.

Tanto Bale como James también podrían entrar en la operación con el PSG y terminar en París, ya que sobre todo el galés es un futbolista que agrada al club francés. El de Cardiff tiene también una posibilidad en el Bayern, sobre todo si no termina de cerrar a Leroy Sané debido a las altas exigencias del Manchester City.

Gareth Bale en el banquillo del Real Madrid REUTERS

La tercera y última alternativa para Bale es el United. El mercado inglés cierra el jueves 8 de agosto y parece que sus opciones de regresar a la Premier se desvanecen. Solo si entrara dentro del pago del Real Madrid a los diablos rojos por Pogba podría volver a Inglaterra, ya que hasta el momento no ha llegado ninguna oferta procedente de las islas británicas.

En el caso de James tanto Nápoles como Atlético de Madrid se han interesado por el colombiano. Eso sí, el Real Madrid reclama 50 'kilos' por su traspaso. El centrocampista no cuenta para Zidane, pero en el club blanco se apuesta porque permanezca si no llega una oferta que satisfaga económicamente.

Por tanto, para que Neymar fiche por el Real Madrid antes Bale y James deberán salir. No solo ellos, otros como Mariano también tendrían que hacerlo. Por el hispano-dominicano se espera ingresar 30 'kilos' y que acepte alguna de las propuestas que tiene sobre la mesa en las próximas semanas.

Cesión o intercambio de jugadores

Otra condición para que la operación Neymar llegue a buen puerto para el Real Madrid es que sea económicamente viable. El club blanco ya ha gastado más de 250 millones de euros este verano y eso sin contar la inminente llegada de Van de Beek.

Por tanto, podría afrontar el fichaje de Neymar si el PSG acepta meter jugadores blancos en la operación o bien si es una cesión con una opción de compra obligatoria para la próxima temporada. Es decir, el Real Madrid no pagaría más que el salario del brasileño en el presente curso.

Bueno para Madrid y PSG

Las relaciones entre el Real Madrid y el PSG son excelentes. El club blanco en ningún momento interferiría en la relación de un jugador con la entidad gala. Por tanto, para realizarse el fichaje de Neymar se debería contar con la aprobación total de un Al-Khelaifi que no quiere ver al brasileño en el Fútbol Club Barcelona.

Existe la posibilidad, ahora mismo casi descartada, de que Al-Khelaifi reconstruya puentes con Neymar. Pero si sucediera, el brasileño seguiría en el PSG. El Real Madrid no es un obstáculo, sino en todo caso una solución para la entidad gala. Mantener la buena sintonía entre ambas entidades está por encima de todo, incluida esta operación.

Visto bueno de Zidane

Lógicamente, un fichaje como el de Neymar debería contar con la aprobación definitiva de Zidane. Ahora mismo, la prioridad del técnico francés es conseguir la contratación de Pogba. Eso sí, una vez haya una respuesta definitiva del Manchester United le tocará analizar otras opciones de mercado entre las que se encuentra Neymar.

La pizarra de Zinedine Zidane

Las próximas semanas serán muy intensas en las oficinas del Santiago Bernabéu. Además, la lesión de Asensio ha dejado un hueco importante en la plantilla. Zidane, tal y como informó EL BERNABÉU, debe elegir entre dar galones a Vinicius o apostar por un fichaje estrella como el de Neymar.

El Barça, a la desesperada

El último agente en el futuro de Neymar es el Fútbol Club Barcelona. El vicepresidente Jordi Cardoner afirmó el pasado domingo que "a día de hoy está descartado" el fichaje del brasileño. El gran gasto realizado este verano, el fichaje de Griezmann y los altos salarios de la plantilla hace que los culés no encuentren la fórmula de afrontar la operación por el actual delantero del PSG.

Neymar ve con buenos ojos jugar en el Real Madrid, pero también regresar al Barça. Queda pendiente la demanda de 40 millones de euros interpuesta por el futbolista a la entidad presidida por Bartomeu. El motivo fue el impago de su prima de renovación antes de marcharse al PSG. Este tema sería otra piedra en el camino del conjunto azulgrana para lograr el regreso del jugador.

Eso sí, Bartomeu ha realizado muchas locuras en los últimos meses y ha demostrado no estar preocupado por dejar hipotecado el futuro del Barcelona. El miedo a que Neymar acabe en el Real Madrid podría provocar que el presidente azulgrana tirara la casa por la ventana otra vez. Aunque claro, la cláusula de Griezmann se tuvo que pagar con un crédito de 35 millones de euros y pidiendo el cobro de facturas pendientes por valor de 85 'kilos'. Demasiados gastos para un mismo verano.

[Más información: Neymar y las cinco claves para resolver los problemas del Real Madrid]