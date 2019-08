El pellizco en el trasero de Messi a Antonella que ha revolucionado las redes

Las vacaciones ya son parte del pasado pero aún dan que hablar. Leo Messi, que ha sufrido una lesión en su primer entrenamiento de la pretemporada con el FC Barcelona, trabaja en la Ciudad Condal para volver más fuerte este año tras unas vacaciones que han dado mucho de qué hablar.

Las redes sociales han seguido muy de cerca cada movimiento del futbolista argentina junto a su mujer y amigos durante este verano. Su estancia en Ibiza junto a jugadores como Luis Suárez, Cesc Fábregas o Jordi Alba fueron muy polémicas dado que se llegó a asegurar que Messi tuvo que salir escoltado de una discoteca por culpa de una pelea.

Las visitas de Messi a las discotecas de Ibiza revolucionaban las redes sociales y en ellas se podían ver cientos de vídeos e imágenes de cómo el argentino disfrutaba de la noche ibicenca. Una de las imágenes que más ha dado de qué hablar ha sido la caricia en el trasero del futbolista argentino a su mujer Antonella Roccuzzo.

La caricia subida de tono de Lionel Messi a Antonela Roccuzzo

La pareja del futbolista, y madre de sus tres hijos, ha sido otra de las protagonistas de las vacaciones de Messi. A través de las redes sociales, Antonella ha compartido varias imágenes en las que la argentina deja a la vista de todos sus fans su cuerpo escultural.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) el 25 Jul, 2019 a las 10:21 PDT

Discreta y de belleza serena, no hay alfombra roja que cuente con la argentina y no se posen todos los focos sobre ella. Antonela tiene una legión de seguidores en las redes sociales y aunque no se prodiga mucho con posados sexis, sí que ha hecho subir la temperatura en más de una ocasión con sus pequeños bikinis.

Junto a las mujeres de Luis Suárez o Cesc Fàbregas forma un equipo perfecto de diversión y también en el mundo de los negocios. Roccuzzo además forma una de las parejas más estables del celuloide con Messi.

Altercado de Leo Messi en una discoteca en Ibiza

