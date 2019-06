La presentación de Eden Hazard como nuevo jugador del Real Madrid ha sido espectacular gracias a la respuesta de la afición. Después de todos los actos protocolarios, el futbolista compareció ante los medios de comunicación y fue preguntado por el dorsal que lucirá en su primera temporada en el club blanco.

Eden Hazard: "Le he preguntado a Modric si me puede dejar el 10 pero me ha dicho que 'no'"

Entre risas comentó que a través de Mateo Kovacic había hablado con Luka Modric, el actual dueño del '10' en el Real Madrid. "He tenido la suerte de hablar con Modric a través de Kovacic. Le pregunté de broma si me podía haber dejado el número diez y me dijo que no -risas-. Ahora el número no es lo más importante", apuntó el ex del Chelsea en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

Con la selección de Bélgica, Eden Hazard porta el '10' a su espalda, mismo dorsal que ha lucido durante sus últimos años en el Chelsea. Sin embargo, Modric es el actual dueño de ese mágico número y el centrocampista croata ya ha asegurado que no quiere moverse del club, pese a los rumores que han llegado en los últimos meses sobre una posible partida.

¿Cuál será el dorsal de Hazard?

Al igual que ocurriese en la presentación de Luka Jovic, Hazard no ha lucido ningún número a su espalda en puesta de largo como madridista. La 'operación salida' todavía no ha dado comienzo y tan solo el '16' está libre. Presumiblemente el '7' o el '11' se quedarán sin dueño en las próximas semanas y uno de estos podría ser el elegido del nuevo ídolo de la afición merengue. Dos números con mucha historia en Concha Espina, en especial ese '7' que han llevado Juanito, Raúl o Cristiano Ronaldo, entre otras leyendas del a lo largo de la historia del Real Madrid.

