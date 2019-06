Rodrygo se queda sin jugar su partido de despedida con el Santos por un conflicto con la CBF

El último partido de Rodrygo en Brasil antes de recalar en la capital de España no será como esperaba. El delantero brasileño no podrá estar presente ante el Corinthians este miércoles. Pese a no vestirse de corto, el jugador recibirá un gran homenaje y se marchará al Real Madrid por la puerta grande, pero sin la posibilidad de poder celebrar un último tanto con sus excompañeros.

El motivo de esta situación se ha producido en pleno conflicto con la Confederación de Fútbol Brasileño. Se le convocó hace unas semanas para el tradicional Torneo, no oficial, de Esperanzas de Toulon (Francia) sub23, considerado una especie de Torneo oficioso de selecciones olímpicas. Brasil le convocó, pero el jugador nunca llegó a ir, dado que el Santos hubiera querido que jugase con el club sus últimos partidos antes de partir hacia España.

El jugador se ha mostrado muy molesto con está situación, ya que su deseo era marcharse de la mejor manera posible de la que ha sido su casa hasta que recibió la llamada del Real Madrid. Además tampoco podrá disputar ese torneo, por lo que se quedará sin jugar antes de su llegada a la capital española.

Rodrygo, durante el partido con el Santos. Foto: Instagram (@SantosFC)

Un fichaje de futuro

A pesar de su temprana edad y su falta de adaptación a la mejor liga del mundo, Rodrygo es un fichaje con un futuro muy prometedor. El equipo merengue no tardó en fichar al jugador antes de sus 18 años, y este verano ya se pondrá a las órdenes de Zinedine Zidane, que tiene grandes esperanzas puestas en el jugador.

Incluso el presidente del Santos certificó la calidad de ese fichaje: "Rodrygo será uno de los mejores del mundo. Fue una gran inversión por parte del Real Madrid y no se equivocó".

