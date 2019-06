Calabrés: "El Madrid está dando pasos hacia Pogba y él está dispuesto a bajarse el sueldo"

En los últimos días, el nombre de Paul Pogba ha sonado con más fuerza en relación con el Real Madrid. Zinedine Zidane quiere el fichaje del centrocampista francés por encima de cualquier otro jugador. Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU ha analizado la situación en El Golazo de GOL.

Jorge Calabrés: "El Real Madrid ha reactivado la operación Pogba"

Bajada de sueldo de Pogba

"Paul Pogba es una petición expresa de Zidane. El técnico francés está convencido de que el jugador que necesita el Real Madrid es Pogba. Está dispuesto a bajarse el sueldo alrededor de 5 millones de euros al año. Se trata de una cifra considerada".

Prudencia y optimismo con Pogba

"Siempre que está Raiola de por medio, hasta que no este firmado el contrato, hay que tener prudencia. Ya estuvo cerca del Real Madrid cuando fichó por el Manchester United. Hay que tener prudencia pero en el Madrid son prudentes y optimistas y creen que se va a fichar. El Madrid va dando pasos pequeños, hay muy buena sintonía con Raiola y Pogba".

Pogba por delante de Eriksen

"Eriksen no convence a Zidane. No ha gustado mucho al técnico francés en los últimos partidos tanto en la semifinal como en la final de Champions. Zidane cree que para su equipo Pogba es mejor. Eriksen ha pasado a ser un plan B y Zidane cree que es más necesario el perfil de Pogba. Por otro lado, si no llega el futbolista francés, no es segura la llegada de Eriksen".

Fichaje inmediato de Mendy

"Mendy va a ser jugador del Real Madrid esta misma semana seguramente".

