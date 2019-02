El agente de Palacios lo tiene claro: "Confío que en junio vaya a Madrid"

En plena recuperación de su fractura en el peroné, Exequiel Palacios sigue estando en la órbita del Real Madrid. Renato Corsi, el agente del mediocentro de 20 años, volvió a referirse a la situación de Palacios con el club blanco y fue contundente en su parecer, dejando claro que el argentino puede llegar a Madrid en junio.

Exequiel Palacios se entrena con River Plate EFE

"Tengo fe que en junio se irá a Madrid. No creo que por una fisura exista algún impedimento si realmente lo quieren. Estaba todo encaminado y con esto se estancó. No volvimos a hablar. No tocamos el número, pero iba a ser por más de la cláusula", manifestó Renato Corsi en diálogo con TyC Sports. Vale recordar que Palacios tiene una cláusula de 15 millones de euros, algo bastante accesible para el cuadro blanco.

En referencia al estado físico de Exequiel, Corsi afirmó que "está confirmado que no se operará y eso nos pone contentos. Hoy empezó con los trabajos de rehabilitación. Los que toman todas las determinaciones son los médicos de River. Real Madrid no tiene nada que ver de eso". Para concluir confirmó que "es un 'pibe' sano. Tiene 20 años. Creo que va a volver pronto, antes de lo esperado porque está recuperándose bien...".

El Inter se metió en la pelea

Que la operación no este totalmente cerrada ha provocado la entrada de un nuevo equipo en la pelea por el jugador argentino. Según apunta Calciomercato, el Inter de Milán está dispuesto a intentar fichar a Palacios el próximo mercado veraniego. El conjunto italiano tiene en mente reforzar su medular, y creen que el argentino es el futbolista idóneo para hacerlo. Pero todo apunta a que Palacios abandonará River Plate la próxima temporada y que será el Real Madrid su destino final.

[Más información: El Inter de Milán, dispuesto a pelear con el Real Madrid por Exequiel Palacios]