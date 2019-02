Marotta confirma una nueva oferta de renovación del Inter a Icardi

Mauro Icardi está siendo el protagonista de un culebrón interminable en el Inter de Milán. El delantero argentino está cerca de terminar su contrato, pero sus negativas a renovar, han llevado al club italiano a tomar distintas medidas para buscar la renovación del ariete.

Tanto el club como el futbolista se encuentran lejos de llegar a un acuerdo, en parte, debido a la figura de Wanda Nara, agente y mujer del futbolista. La directiva del equipo y la agente han cruzado graves acusaciones, haciendo que la renovación de Icardi sea cada vez más difícil de solucionar.

La última medida del Inter fue despojar del brazalete de capitán al '9', esta acción, junto a su lesión, que le puede hacer pasar por quirófano, ha hecho al jugador replantearse su futuro, pudiendo ser más correcto para él la renovación que un fichaje en el próximo mercado de verano. Esta situación quiere ser aprovechada por la directiva para acercar posturas, como dejaba ver Giuseppe Marotta en sus últimas declaraciones, en Sky Sports, sobre el futbolista.

Mauro Icardi, en un partido del Inter de Milán Reuters

Marotta da tiempo a la negociación con Wanda Nara

"No quiero entrar en el tema porque no es necesario. Tenemos las ideas claras, sabemos qué hacer y en los próximos días actuaremos en consecuencia. No sé si será la semana decisiva, esto es una tarea con Wanda, de modo que una propuesta la haremos, después cuál será la respuesta no lo sabemos y sobre todo no hay una fecha límite".

Con estas palabras, Marotta manifestaba la actitud del club con respecto a las negociaciones con Wanda Nara. El Inter conoce la importancia que tiene Icardi para el equipo e intentará que el futbolista amplíe su acuerdo sin tener que pasar por las condiciones financieras que tanto él como su agente proponen.

[Más información en: Nuevo revés para Icardi: podría operarse y perderse el resto de la temporada]