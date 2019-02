Cerezo responde a Cristiano: "Las dos Champions ante el Atlético no las ganó él"

Este miércoles se veían las caras en la Champions League el Atlético de Madrid y la Juventus. El conjunto rojiblanco daba la sorpresa y ganaba por 2-0 a uno de los grandes favoritos para hacerse con el título esta temporada y, de paso, demostraba que está dispuesto a pelear por jugar la final en su estadio.

Sin embargo, la gran imagen del partido la dejó Cristiano Ronaldo, que quiso recordar tanto al club como a la afición colchonera que ha conquistado hasta en cinco ocasiones el título europeo, por ninguna del Atlético. Sin embargo, la respuesta no ha tardado en llegar de boca de Enrique Cerezo.

El presidente rojiblanco ha asegurado en una entrevista a Radio CRC que "Cristiano no ha ganado cinco Champions League, sino tres". Cerezo considera que "Cristiano no tiene cinco Champions League, sino tres y por una razón muy sencilla, las dos ante el Atlético de Madrid no las ganó él". Sin embargo, no quiso explicar a lo que se refería: "¿Quién lo hizo? De eso hablamos en la próxima entrevista".

Enrique Cerezo. Foto: Twitter (@ElTransistorOC)

La explicación a su espantada del palco

Otro de los detalles del partido fue su decisión de abandonar el palco tras el gol anulado a Álvaro Morata. Cerezo ha asegurado a Radio Kiss Kiss Napoli que "me fui de la grada porque el VAR no me gusta". Además, defiende su postura afirmando que "fue un gol clarísimo, legal, creo que hay que empujar mucho más para tirar a Chiellini, habría que tener una grúa".

Por último, ha querido defender al 'Cholo' Simeone por su feo gesto tras el gol de Giménez. El máximo mandatario del cuadro colchonero asegura que "era un momento de alegría", por lo que "comprendo la reacción del Cholo que, además, no fue ofensiva hacia los juventini, se refería a nuestros hinchas". Además, puso el punto final señalando que "el Cholismo, para el Atleti, lo es todo".

