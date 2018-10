Un cocinero, un tipo familiar y un crack en ping pong, los 'The Best' del Madrid

THE BEST

La FIFA aprovechó la gala The Best para preguntar a los grandes jugadores y jugadoras protagonistas acerca de cuáles son sus grandes talentos fuera del campo. Los futbolistas no dudaron en responder con buen humor sobre el tema.

El capitán Sergio Ramos dice que el cante le gusta, pero que "no se considera un gran cantante", así que el sevillano eligió hacer barbacoas como su otro gran talento. "Me considero, no un fenómeno, pero la carne me sale bien", concluía Ramos.

No es un secreto para nadie que Luka Modric es un tipo sencillo. El The Best por excelencia, ganador del premio más importante de la gala, confesó que su otro gran talento es pasar tiempo con su familia, su mujer Vanja y sus hijos Ivano y Ema.

Luka Modric con su familia, en la gala de FIFA The Best 2018 EFE

Thibaut Courtois, por su parte, se definió como un gran jugador de tenis de mesa. Parece que el belga aprovecha sus dos grandes manos no sólo para hacer paradas, la coordinación y los reflejos son dos buenas virtudes de Courtois, por lo que no extraña que se le dé bien también el ping pong.

Felicidad, cocina y deporte

En el vestuario del PSG todo el mundo debe ser muy feliz, porque sus dos jugadores han destacado que su otro talento, además del fútbol, es la felicidad. Dani Alves cree que es bueno en "dar energía positiva a los demás". El joven Kylian Mbappé dice que es el mejor en sonreír. "Sonrío con regularidad, por eso tengo el hastag the best smile".

Dani Alves junto a su mujer en los premios The Best

En el vídeo también aparece Kasper Smeichel, el portero danés destaca su buen hacer en la cocina, igual que la leyenda argentina Pablo Aimar. El exvalencianista asegura que hace "muy buenos asados", aunque añade que eso cree él.

Las representantes del fútbol femenino también tienen cabida en este gracioso vídeo. Para Ada Hegerberg, la delantera noruega del Olympique de Lyon, su talento es esquiar, mientras que su compañera de equipo, la alemana Dzsenifer Maroszan dice que le encanta jugar al FIFA en la Playstation y que sus compañeras son incapaces de ganarla.