Rafa Benítez desvela los motivos del fichaje de Xabi Alonso por el Real Madrid

El verano del año 2009 fue muy convulso para Xabi Alonso. El mediocentro era feliz en el Liverpool hasta que le llamó el Real Madrid. El donostiarra no se pudo resistir al mejor equipo del mundo y se terminó marchando al conjunto merengue. Pero además de eso, hubo otro motivo que llevó al '14' al equipo blanco.

Rafa Benítez concedió una entrevista a Four Four Two donde explicó el motivo que terminó empujando a Xabi Alonso fuera del club de Anfield. El por entonces entrenador del equipo inglés reveló que durante ese verano se interesó en Gareth Barry, un futbolista que jugaba en la misma posición que el internacional español. Eso llevó al centrocampsita a escuchar la oferta del conjunto merengue y aceptarla.

"Como gerente, hay que pensar en un panorama más amplio, y en este caso estaba Barry, un jugador inglés que podía jugar en varias posiciones", explicó el técnico español sobre el interés en fichar al que ahora es jugador del West Bromwich.

Xabi Alonso en su etapa como jugador del LIverpool. Foto: liverpoolfc.com

"Con las reglas que venían, sabíamos que necesitaríamos más jugadores ingleses, así que estábamos tratando de estar preparados para eso. Se volvió más complicado, pero creo que fue lo correcto intentarlo porque Xabi Alonso no jugaba al mismo nivel. como antes", explicó el actual entrenador del Newcastle.

Una decisión errónea

Benítez se equivocó al dejar escapar a Xabi Alonso. El técnico comentó que el donostiarra ya no jugaba como antes pero en el Real Madrid dio un gran nivel y se consolidó como uno de los mejores centrocampsitas del mundo. Pero en eso no fue en lo único que se equivocó.

Además, Barry no llegó a fichar por el conjunto de Anfield. El futbolista inglés terminó abandonando el Aston Villa ese verano pero para irse al Manchester City, quien pagó 14 millones de euros por él. Sin lugar a dudas, la decisión de querer fichar a Gareth Barry fue un gran error que le costó caro al Liverpool.