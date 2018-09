Pipi Estrada desvela la conversación que Mbappé mantuvo con Florentino Pérez

En El Chiringuito de Jugones el debate giró alrededor de la actualidad del Real Madrid. Hasta el programa de Mega acudió Pipi Estrada para dar su punto de vista sobre el equipo blanco y de paso para desvelar algunas de sus noticias exclusivas. Una de ellas tuvo que ver con Mbappé y su posible futuro en el conjunto merengue.

Edu Aguirre ya desveló hace unos días que el futbolista francés y Florentino Pérez se habían encontrado en el hotel antes de la gala de los Premios The Best y que se habían dado un abrazo. Ahora, Pipi Estrada ha revelado la conversación que mantuvieron ambos.

El periodista deportivo aseguró que el jugador del PSG le dijo al máximo mandatario madridista que "si no hacemos buena temporada en Europa, Neymar y yo tomaríamos una decisión". Unas palabras que acercarían tanto a Mbappé como al brasileño al Real Madrid.

Mbappé y Neymar. Foto: Twitter (@KMbappe)

Hay que recordar que el interés del equipo blanco en los dos jugadores del conjunto parisino viene de lejos. Desde hace varios años, la entidad madridista sigue a ambos futbolistas. De hecho, el pasado verano se habló y mucho de la posibilidad de verles con la camiseta blanca pero finalmente los dos se han quedado en la capital francesa. De ser cierta esta información, este verano la situación podría cambiar.

Debut de Vinicius

La otra noticia que desveló Pipi Estrada en el programa tiene que ver con Vinicius. El periodista deportivo afirmó que "Vinicius va a debutar como titular el 31 de octubre en dieciseisavos de la Copa del Rey". Lo haría en la primera ronda de la competición del K.O. en la que siempre muchos canteranos suben al primer equipo y debutan.

El brasileño está impresionando desde el primer día en la entidad merengue y por eso su debut con el Real Madrid parece cada vez más cercano. De hecho, ha sido convocado por Julen Lopetegui estas dos últimas jornadas de La Liga y este miércoles presenció desde el banquillo la derrota de su equipo en Sevilla.