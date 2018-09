Edu Aguirre: "Ha habido abrazo entre Florentino Pérez y Mbappé"

Londres se ha convertido en el centro del mundo del fútbol este lunes gracias a la gala de los The Best de la FIFA. Edu Aguirre ha revelado en El Chiringuito algunos de los destalles que las cámaras de televisión no han captado, como el encuentro entre Florentino Pérez y Mbappé.

🚨¡EXCLUSIVA de @EduAguirre7!🚨 "Ha habido un ABRAZO entre Florentino y Mbappé en el HOTEL antes de la gala". ¡VENTE a #ChiringuitoTheBest! pic.twitter.com/fzwcYx3zR6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 24 de septiembre de 2018

Presidente y futbolista se encontraron y protagonizaron un abrazo que puede dar mucho que hablar en los próximos meses. Kylian Mbappé lleva dos años siendo vinculado con el Real Madrid y su nombre sigue siendo uno de los favoritos en las quinielas para convertirse en uno de los próximos galácticos, todo ello en un futuro a corto plazo.

Antes de fichar por el PSG, el internacional francés estuvo muy cerca de vestir de blanco. Mónaco y Real Madrid llegaron a un acuerdo para el traspaso del futbolista, pero finalmente fue el propio jugador el que decidió quedarse en Francia para jugar en el coloso parisino.

Sobre todo peso en la decisión del delantero continuar su carrera en su país natal, ya que con tan solo 18 años -ahora tiene 19- le parecía muy prematuro abandonar Francia para ir al mejor equipo del mundo, en el que por aquel entonces estarían por delante de él Cristiano Ronaldo, Benzema o Bale. Tras la salida del luso, el fichaje de Mbappé podría ser una realidad en una o dos temporadas.

Mensaje de Cristiano a Modric

Por otra parte, Edu Aguirre ha desvelado en el programa líder de las noches deportivas que Cristiano Ronaldo sí que se ha acordado del que fuera su compañero los últimos años en el Real Madrid y que ahora le ha sucedido como ganador del The Best. "Cristiano le ha mandado un mensaje cariñoso a Modric tras la gala", ha revelado el periodista.