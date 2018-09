Álvaro Benito: "El premio a Modric ha hecho justicia, también por lo de 2010"

Este lunes 24 de septiembre se ha dado una de las citas más esperadas e importantes del año, The Best Fifa Football Awards 2018, en el Royal Festival Hall de Londres. Después de muchas votaciones y opiniones, el '10' del Real Madrid, Luka Modric, se hacía con el galardón al mejor jugador del 2018.

Sobre el acontecimiento del día han hablado en El Larguero de la Cadena SER, espacio donde ha estado presente el exjugador del conjunto blanco, Álvaro Benito, quien ha dado su opinión sobre todo lo acaecido en la ceremonia. "Creo que nos habíamos cansado de ver las mismas caras en este premio, ha venido bien un soplo de aire fresco", comenzaba diciendo.

Acerca del protagonista de la noche manifestaba que "Luka, que es un jugador que siempre ha ponderado más lo colectivo a lo individual, y que es un jugador que sin duda hace mejor a sus compañeros, no solo destaca a nivel individual, sino también por lo que aporta a nivel colectivo".

Luka Modric da su discurso durante la gala de los Premios The Best Reuters

"Sus declaraciones son siempre poniendo por delante al equipo, antes de sí mismo, nos alegramos de que haya tenido una temporada tan grande y que se le reconozca. Creo que quizá porque en su día no se reconoció a Iniesta o a Xavi, que lo hubiesen merecido igual aquel 2010, fue tan criticado que a lo mejor se ha hecho justicia con Modric un poco porque en aquel 2010 esos dos jugadores españoles no se pudiera hacer con un premio de este calibre", garantizaba.

Ausencias de mal gusto

Además, uno de los temas que más ha dado que hablar han sido las ausencias de la estrella portguesa y del blaugrana argentino, algo que no ha gustado demasiado. "Tanto Cristiano como Leo y han estado arropados. Creo que es justo que jugadores tan grandes hubieran estado en esta gala para celebrar y apoyar el premio de otro compañero. No entiendo muy bien las causas, no puedes ir solo cuando ganas", declaraba molesto.