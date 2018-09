Segurola: "Modric ha tardado más de lo debido en recoger estos premios"

Este lunes ha tenido lugar la gala de los Premios The Best donde el gran triunfador de la noche ha sido Luka Modric. El centrocampista del Real Madrid ha ganado el Premio The Best a mejor jugador con todo merecimiento. La temporada que ha realizado el croata ha sido espectacular tanto con su club como con su selección. Algo con lo que está de acuerdo Santiago Segurola.

"Sí me gusta. El fútbol tiende a reconocer solo a los goleadores. Modric es un jugador extraordinario y ha tardado más de lo debido en recoger estos premios", aseguró el periodista deportivo este martes en los micrófonos de El Transistor.

"Después de Xavi, es el mejor interior derecho que he visto", añadió Segurola. "Tiene un efecto tremendo en el Madrid. Cuando está Modric en el campo, el Madrid mejora muchísimo. Es un jugadorazo. Me alegra que se reconozca a los centrocampistas y a los defensas. Es un buen día para Modric y el Madrid", afirmó.

Modric con el premio The Best de la FIFA Reuters

Por otra parte, Segurola se refirió a las sonadas ausencias de Messi y Cristiano Ronaldo en la gala. "No me parece bien. Ya se encargarán los dirigentes del fútbol que ocurra el menor número de veces", aseguró. "De Cristiano ya conocemos su carácter. Messi ha sido tan reconocido… Messi y Cristiano se sienten por encima de estas cosas y si no ganan, no van", argumentó el periodista a lo que añadió: "Esta noche hay que medirla para el reconocimiento a un gran jugador".

Resto de premios

Por último, Segurola dio su opinión en el programa de Onda Cero sobre el resto de premios que se entregaron en la gala. El premio a mejor gol del año se lo dieron a Salah pero para el periodista deportivo "el mejor gol es el de Cristiano". "No creo que haya sido un buen año de De Gea, ha sido el año de Courtois, pero al final esto lo eligen lo jugadores", comentó sobre el premio a mejor portero y sobre el mejor once.