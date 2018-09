Valverde: "Analizaré al Real Madrid cuando nos toque jugar contra ellos"

Tras la resaca de la primera jornada de las competiciones continentales ha regresado La Liga. Este domingo, el Barcelona y el Girona se enfrentan en la quinta jornada del campeonato doméstico en el Camp Nou. En la previa del encuentro entre los equipos catalanes, Ernesto Valverde ha comparecido ante los medios de comunicación.

El entrenador azulgrana tuvo buenas palabras para su próximo rival: "Vienen de hacer una gran temporada y una mentalidad muy de jugar hacia arriba. Tengo la sensación de que están igual. Será un choque intenso". Se espera que los equipos que han jugado en Europa hagan rotaciones. "Vienen partidos muy seguidos. A este llegamos con margen, pero luego llegan dos, uno fuera de casa, con poco margen de movimiento. Tenemos que estar muy finos, ya que ellos vendrán muy bien", ha señalado al respecto.

También ha sido preguntado por el Real Madrid, segundo en la tabla y que podría colocarse como líder de manera provisional si gana al Espanyol este sábado en el Santiago Bernabéu. Ernesto Valverde ha señalado que todavía no ha analizado "mucho" el juego de los blancos" y que lo hará "conforme se acerque el momento de jugar contra ellos".

Messi en un partido del Fútbol Club Barcelona Toni Albir Agencia EFE

Este será el primer duelo entre Barça y Girona, pero el partido entre ambos equipos del que se habla a diario es el de la segunda vuelta, el cual fue elegido por LaLiga para disputarse en Miami. El técnico culé no ha querido hablar sobre ese encuentro: "Teniendo un partido como el de mañana, me parece increíble que estemos hablando de un partido a jugar dentro de unos meses. Se jugará seguro… no se sabe dónde. El desacuerdo entre la RFEF y LaLiga es lo que acapara toda la información".

Además, Valverde también ha hablado sobre varios nombres propios. De Arthur ha comentado que "pasó una gastroenteritis" y habrá que esperar cómo está, mientras que de Denis ha señalado que tienen "muchos jugadores y vamos a entrenar todo el equipo. Habrá más opciones y también más descartes". Sobre Malcom ha apuntado que "es una buena noticia que vaya a la selección. Hizo sesiones esta semana y esperemos que esté disponible".

Fenómeno Dembélé

El futbolista francés ha olvidado el calvario de lesiones por el que atravesó la pasada temporada y se encuentra en un gran estado de forma en este inicio de temporada. Ernesto Valverde ha tenido palabras de cariño para Dembélé: "Esperábamos mucho de él y sabíamos el talento que tiene. No me sorprendió. Esperemos que esto sea el punto de partida".

Renovación

Sobre una posible renovación con el Barcelona, el entrenador extremeño no se ha mostrado preocupado: "Tengo contrato y la posibilidad de que se amplíe uno más. La temporada es larga y nos queda mucho por ver. Aún hay tiempo para agotarse esta temporada".