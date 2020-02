Esther Martín confiesa quién es su ídolo futbolístico: el madridista Sergio Ramos

El CD Tacón ha permitido conocer más a fondo a sus jugadoras a través del Ask mediante un cuestionario. Las futbolistas responden a una serie de preguntas con total sinceridad con las que se averiguan detalles de la vida privada de las futuras madridistas.

Este miércoles ha sido el turno de Esther Martín-Pozuelo, lateral izquierdo y central del conjunto blanco que nació en Daimiel (Ciudad Real). La manchega comenzó a jugar alrededor de los 5 o 6 años. "El primer recuerdo que tengo es estar con mis compañeros de clase jugando y luego me apunté con ellos. Ser la única chica y estar con ellos jugando", confesó.

Además, la jugadora ha reconocido que desde que jugaba en el Sevilla Sergio Ramos es su ídolo debido a "esa garra, ese carácter y esa presencia que tiene en el campo". Sobre sus recuerdos más especiales explicó que uno es el ascenso del año pasado porque fue "un momento histórico que ninguna de nosotras va a olvidar". "Y otro gran momento es cuando me llamó la selección española", agregó.

Esther Martín en el Ask del Tacón

También habló sobre las supersticiones previas a los partidos: "Como buen futbolista si que tenía muchas supersticiones pero decidí olvidarlas, a raíz de que se te olvidan o los calcetines de la suerte o tus espinilleras. Se puede decir que no tengo ninguna superstición ya que intento desafiar a la suerte. Si antes no pisaba la línea de campo, ahora la piso tres o cuatro veces".

Anécdota de niñez

Por último, contó una divertida anécdota de cuando era pequeña. "Desde pequeñita, antes de apuntarme a fútbol, me gustaba mucho el flamenco y decidí apuntarme a bailar sevillanas. Y ese mismo año me dijeron que iba a ser reina de las fiestas de mi pueblo. La verdad que salí corriendo y me fui al fútbol directamente y ya está", concluyó entre risas.

