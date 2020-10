El Real Madrid se deshace en el último cuarto y pierde ante Baskonia en su estreno en Euroliga

El Real Madrid no pudo abrir la temporada en Euroliga con un triunfo. El cuadro de Pablo Laso pudo ganar el partido, pero el último cuarto no estuvo al nivel necesario y los madridistas perdieron la pista al encuentro. De la igualdad del resto de los minutos se pasó a una ventaja superior a los diez puntos imposible de igualar [Narración y estadísticas: Baskonia 76-63 Real Madrid]

El equipo merengue llegaba con tres bajas importantes. La principal, y que se venía extendiendo de jornadas anteriores, la de Sergio Llull. Sin embargo, fue la de Jeff Taylor la que más se acabó notando. El sueco es el líder en defensa del equipo y ese punto atrás es el que se echó en falta. Los grandes anotadores del Baskonia camparon a sus anchas y resultó determinante para el tramo final. Por si fuera poco, los locales contaron con 400 aficionados en la grada por primera vez.

Cosa de que fuera el primer partido, o por el ambiente enrarecido, a ambos equipos les costó entrar en dinámica. La muñeca se encogía y los puntos brillaban por su ausencia. Tuvieron que pasar casi cuatro minutos para que ambos llegaran a los cinco tantos en el marcador. La imprecisión estaba marcando el duelo.

Fue ahí cuando llegó el primer empujón del Real Madrid. Facundo Campazzo, que acabaría siendo el mejor del equipo merengue, se echaba al equipo a la espalda para buscar romper a las primeras de cambio. Había que meterle ritmo al partido. Y lo hizo, junto a Carroll, para subir el luminoso hasta el 5-11. Pero los baskonistas, que no querían quedarse atrás, volvieron a apretar con cuatro puntos seguidos de Vildoza. Entre idas y venidas, el primer cuarto cerraba con un escaso y sorprendente 15-16 que no contentaba ni a los aficionados.

Tavares peleando un rebote ante Baskonia

El segundo cuarto no iba a romper la tónica de los primeros diez minutos. Simplemente iba a permitir al Baskonia coger algo de ventaja para encarar la segunda mitad con cierto colchón. Giedraitis tomaba los mandos de las ofensivas locales y ponía por delante al conjunto blaugrana con un 20-19. Rudy respondía desde el triple y, de nuevo, la sequía anotadora se hacía con el partido. Hasta dos minutos después no marcaría un Henry que también terminaría como héroe. Peters, con nueve puntos consecutivos, colocaba el 33-29 antes del descanso.

La salida de vestuarios no terminó de sentar mal al Real Madrid. El equipo de Laso no se estaba gustando. El marcador, a pocos puntos, nunca ha sido una ventaja para el equipo merengue tal y como quedó demostrado la temporada pasada. Pero, a pesar de esas malas sensaciones, el luminosos no daba al Baskonia un triunfo rotundo. Había partido.

De hecho, los madridistas se llevaron el tercer cuarto con un 19-20. Y eso que Thompkins se cargó rápidamente con cuatro faltas personales que dejaban muy tocada la pintura merengue. Tavares, por si fuera poco, acumulaba también otras tres personales. Los de Ivanovic estaban ganando en ese terreno tan importante para el esquema de Laso. Ni con esas se frenó a Campazzo, que lideró una pequeña remontada de 36-32 al 36-39 tras una canasta de Tavares.

El argentino lo intentaba, pero no encontraba respaldo anotador en el resto del Madrid. Mientras, Vildoza y Henry seguían impulsando al Baskonia. Peters ponía la guinda y los diez minutos finales afrontarían un 52-49.

Último cuarto mortal

El equipo merengue se deshizo por completo en los diez minutos finales. Y el ejemplo más claro de que faltó presión fue la última jugada en la que el Baskonia anotó un triple sobre la bocina para el 76-63 final. Laso quería defenderla y Deck no cumplió. Un duro golpe para el futuro del average merengue.

Antes, Vildoza había vuelto a liderar manteniendo un buen duelo en pista contra Campazzo. Con esas, Henry aprovechó. Tanto que terminaría con 23 puntos fundamentales en la victoria, que romperían por completo la igualdad y que colocarían al Baskonia con un +10 a menos de cinco minutos para el final. Distancia insalvable y que terminó en +13.

Baskonia 76-63 Real Madrid

TD Systems Baskonia: Henry (23), Raieste (-), Giedraitis (12), Peters (18) y Jekiri (1) -cinco inicial-, Vildoza (12), Sedekerskis (-), Diop (5), Fall (1), Polonara (4) y Kurucs (-).

Real Madrid: Campazzo (17), Carroll (10), Abalde (5), Randolph (5) y Tavares (8) -cinco inicial-, Causeur (-), Fernández (3), Laprovittola (-), Alocén (-), Deck (5), Garuba (3) y Thompkins (5).

Parciales: 15-16 | 18-13 | 19-20 | 24-14

Árbitros: Sreten Radovic (Croacia), Joseph Bissang (Francia) y Mario Majkic (Eslovenia).

Incidencias: encuentro correspondiente a la primera jornada de la Euroliga disputado en el Fernando Buesa Arena ante 400 espectadores.