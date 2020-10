LeBron James no rehúye la guerra con Kyrie Irving: "Davis y yo funcionamos porque no hay celos"

La guerra entre LeBron James y Kyrie Irving es bastante antigua. Juntos consiguieron una de las mayores hazañas de la historia reciente de la NBA, derrotar a unos Golden State Warriors que parecían imbatibles en las finales de la mejor liga del mundo y que supusieron el tercer anillo del rey.

Sin embargo, aquella victoria no escondió las enormes diferencias que existen entre ambos y que se hacían patentes en la pista, especialmente cuando los resultados no eran todo lo buenos que cabía esperar de una pareja a la altura de las mejores de la NBA. La relación entre James e Irving está totalmente rota.

No obstante, el base ahora de los Nets no olvida esa mala relación con su excompañero y lo nombra y se acuerda de él cada vez que puede, comparándole especialmente con su nuevo compañero, Kevin Durant. 'Durantula' abandonó un proyecto ganador con los Warriors para embarcarse en una nueva aventura junto a los Nets de Iriving, en la cual todavía no ha podido tomar parte debido a su grave lesión en el tendón de Áquiles que le ha hecho perderse toda esta temporada.

Irving atacó a LeBron asegurando que ahora sí se siente acompañado por un jugador que es capaz de anotar en cualquier situación y de hacerlo incluso que él mismo: "Venir a los Nets era la mejor opción en todos los equipos en los que jugué. Esta es la primera vez en mi carrera en la que podría mirar hacia abajo y decir, 'ese hijo de puta puede hacer esa canasta también, y probablemente lo haría mucho más fácil".

Estas palabras se interpretaron como un claro ataque a 'King James', el otro gran jugador con el que ha compartido vestuario Kyrie Irving. Sin embargo, estas palabras le sonaron a risa a uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto, heredero de leyendas como Michael Jordan o Kobe Bryant.

LeBron ha aprovechado ahora para sacar pecho de su situación actual, en las finales de la NBA y ganando por 1-0 a Miami, para encumbrar su asociación con otro grande la liga, Anthony Davis: "Creo que los celos se arrastran mucho. Y eso es todo lo contrario de lo que somos. Sabemos quiénes somos. Sabemos de qué va esto. Queremos lo mejor, en serio, todos los días, tanto dentro como fuera de la pista, el uno para el otro".

"En los deportes profesionales, tienes muchachos que unen fuerzas, puedes llamarlos machos alfa. Así es como los llaman. Dos muchachos que han sido dominantes en un deporte específico en sus propios equipos respectivos, se juntan y hablan sobre lo dominantes que pueden ser y hablan de esto va a ser esto y aquello".

Anthony Davis también se moja

Por su parte, Anthony Davis también quiso poner su cuña final a este cruce de declaraciones barriendo para casa de su actual compañero con el que sueña levantar su primer título de la NBA y enfundarse su primer anillo de campeón, algo que para él sería todo un sueño cumplido.

Davis aseguró que, a pesar de que su relación LeBron es perfecta, sí que hay una cosa que le pone un tanto celoso: "Ojalá no tenga que tener envidia por mucho más tiempo. Quiero un anillo, y él tiene tres de ellos. Eso sería lo único seguro de lo que estaría celoso".

