Luis Enrique: "Adama Traoré quiere jugar con España"

La Selección vuelve la semana que viene para afrontar tres partidos. El primero de ellos será un amistoso contra Portugal (07/10) y luego tendrá por delante dos compromisos de la Liga de Naciones contra Suiza (10/10) y Ucrania (13/10). Para las tres citas tendrá a sus órdenes una convocatoria de 25 futbolistas que ha anunciado este mismo viernes y que analizó en rueda de prensa.

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación de forma telemática y habló sobre las dos grandes sorpresas de la lista de la Selección: Campaña y Canales. Además, regresa Ceballos al combinado nacional.

En el plano de ausencias destaca la de Marco Asensio, por los problemas físicos que arrastraba desde la última convocatoria de la Selección, y se cae también Óscar Rodríguez.

Ansu Fati

"Es una de las características a destacar. Es un jugador diferente. Es debido a su nivel como jugador y por todas las personas que han podido influir en su formación".

Lista de 25 jugadores

"Por la pandemia y porque hay tres partidos. También me gusta que haya mas jugador"

Campaña

"Es un jugador que seguimos desde hace varias convocatorias. Espero ver un jugador determinante con y sin balón. Lo he visto en el Levante y el año pasado y este inicio lo he vito muy bien".

Lista continuista

"¿Cuál es la tecla? Ni ser continuista lo garantiza ni cambiar tampoco. Esta es la lista con menos cambios hay. Lo que he visto en la anterior convocatoria me ha convencido plenamente. Me gusta mucho lo que vi y pretendo seguir mejorandolo".

Cinco cambios

"Estoy encantado de que haya cinco cambios, ojala incluso haya tiempos muerto como en el baloncesto o de hidratación como en verano, aunque esto ahora es difícil".

El Atleti no presionó

"Es evidente que los clubs quieren proteger a sus jugadores. No recibí ninguna presión que me impidiera convocar a ningún jugador. En esta convocatoria ha pasado lo mismo".

Lesión de Carvajal

"Es una noticia desagradable. Cuando se lesiona un jugador siempre piensa como lo tiene que pasar. Esperemos que no sea muy grave la lesión. Esta en buenas manos. Hablaremos con el staff. Tenemos claro quien será sus sustituto pero lo comunicaremos después".

Debate en la portería

"Es un tema que os pone cachondo a vosotros pero a mi no me preocupa. Fallan como el resto de jugadores. Pero han llegado a este nivel y pueden mejorar. Estoy tranquilo con los porteros".

Ansu Fati, heredero de Messi

"Yo lo veo como el heredero de Ansu Fati. Todavía no es ni mayor de edad. ES evidente que hay una repercusión mediática por lo que hace y como lo hace. Ansu Fati necesita fijarse en si mismo y trabajar con humildad. Como hasta ahora".

Eric García

"Ya es un jugador de un equipo grande. A los centrales les pido muchísimo con balón y sin él. Eric tiene mucho que mejorar pero cumple muchas de estas caracteristacas".

Adama Traoré

"Voy a tocar madera. Por causas ajenas al jugador y a la seleccion no ha podido debutar. Espero que esta vez pueda debutar. Es un jugador muy diferente a lo que tenemos. En un jugador que se puede complementar muy bien es ta selección. Tengo muchas ganas de verlo. Sobre lo de Malí. He hablado con él y quiere jugar con nosotros".

Iago Aspas

"Lo conozco perfectamente. Voy a respetar la norma de no hablar de ninguna jugador fuera de esta lista. Me gustaría centrarme en los que están".

Kepa no juega en el Chelsea

"Repito que sigo tranquilo con la portería. Pero por supuesto me preocupa su situación como la de los otros jugadores"

Elogios a Ansu Fati

"Una parte de su crecimiento pasa por saber reaccionar a los elogios de la prensa. Nosotros intentaremos protegerlo de todas formas

Óscar Rodríguez

"Aquí haré un excepción. Ha estado a punto de venir. No esta participando lo que esperaría en el Sevilla. Pero tengo mucha fé en Oscar".

Vuelta de Ceballos

"Es un jugador que hemos apostado desde que estamos aquí. Ha mejorado su vertiente defensiva con el Arsenal y eso lo hemos visto. Estoy encantado con que venga Dani. Esta en el nivel para seguir con nostros pero espero muchos de mis jugadores y de Dani en particular".

[Más información: Canales y Campaña, las grandes sorpresas en la lista de la Selección de Luis Enrique]