Pablo Laso, muy crítico tras la derrota: "No hemos jugado como equipo"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, reconoció que la derrota ante el MoraBanc Andorra fue consecuencia de "no haber jugado como equipo". Se complican las opciones de los blancos de acceder a las semifinales y ya hacen cuentan para conseguir el pase a la siguiente ronda.



"Desde el inicio ellos han tenido un punto de energía y concentración mayor que nosotros. Nos ha costado mucho entrar en el partido y no hemos jugado como equipo. Lo hemos intentado más por acciones individuales que por equipo y no hemos podido darle la vuelta", explicó el técnico vitoriano tras el encuentro.

"Ahora, lo único que tenemos que hacer es centrarnos en el próximo partido, que es el último que nos queda sabiendo que aún hay alguna opción de entrar en semifinales", dijo un Pablo Laso muy crítico.

Campazzo intenta robar un balón a Hanah ACB

El Madrid, siempre a remolque

"Sabíamos que el torneo era muy exigente a nivel físico y tuvimos una buena respuesta con el partido de Valencia, que fue muy duro. Pero hoy no hemos tenido la sensación de dominio en aspectos importantes del juego y por eso el Andorra es justo vencedor", señaló el técnico del Real Madrid.

"No te gusta perder, siempre quieres ganar. Me preocupo más allá del resultado y en lo que ha sido capaz de hacer mi equipo. Hoy ha sido un poco frustrante porque hemos ido detrás de ellos", finalizó Pablo Laso.

