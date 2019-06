Causeur da un paso adelante: su nuevo rol enamora al Real Madrid

El Real Madrid ya está en semifinales de la Liga ACB. El equipo blanco está a un nivel muy alto y desde el mes de abril solo ha caído en un choque. Estos resultados han llegado gracias a los números de Fabien Causeur. El escolta francés tiene un nuevo rol y lo aprovecha a la perfección. El tercer cuarto es el mejor amigo del galo, que en la actualidad es el jugador más en forma de toda el campeonato.

En el partido de semifinales de la Final Four ante el CSKA, el francés logró 18 puntos, pero sorprende que no jugará los últimos minutos del duelo. Todos los equipos han sufrido el 'efecto Causeur'. Sus penetraciones, su gran acierto desde el perímetro y su nivel actual están asombrando a Europa. Además el '1' acaba contrato y aunque va dando pistas sobre su renovación, todavía no hay nada en claro.

A pesar de disputar una media de 11 minutos, el escolta ha superado los 10 puntos siempre que ha salido de inicio tras el tiempo de descanso. Una sorpresa que Pablo Laso está utilizando a la perfección. En su último duelo no estuvo muy acertado, pero aún así se fue hasta los 8 puntos. El técnico vasco quiere seguir aprovechando su nuevo rol para la eliminatoria de semifinales y una posible final.

Causeur ante el Delteco GBC ACBMEDIA

Abril, el mes de Causeur

Causeur era un habitual en el quinteto inicial del Real Madrid. Pero el gran nivel de acierto de Taylor cambió el plan. El galo vio como entrando después del descanso hace más daño que al inicio del choque. Sus estadísticas han aumentado considerablemente y si mantiene el nivel es uno de los favoritos para lograr el MVP si el equipo blanco alcanza el campeonato.

Los rivales ya conocen el gran peligro de su penetración por la izquierda, pero sigue sacando jugo a una acción marca de la casa. Una temporada brillante del francés, que también brilló en la final de la Copa del Rey con 14 puntos. El mayor premio para el francés podría llegar en forma de renovación, ya que acaba contrato este mismo verano. Toda Europa pondría sus ojos en él, pero siempre ha dado pistas de que le gustaría permanecer en el Real Madrid.

Lejos de desmotivarse, Causeur se ha adaptado perfectamente a su nuevo rol y ha recibido muchos elogios desde entonces. Los técnicos rivales apuntan su peligro, pero eso no ha sido inconveniente para convertirse en el jugador más en forma de toda Europa.

[Más información: Lo nunca visto: Guardiola ve en directo al Madrid de baloncesto y se rinde a los de Laso]