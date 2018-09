Felipe Reyes: "Es normal que nos pongan como objetivo, somos los campeones"

El Real Madrid se proclamó campeón de la Supercopa ACB este sábado. El club blanco ganó a Baskonia en la final de Santiago y comienza la temporada de la mejor manera posible, con un título bajo el brazo. Felipe Reyes, el capitán, habló ante El Transistor y El Larguero al término del partido.

De su rival, entraba en sus planes la posibilidad de verse en la final contra el conjunto vasco y no el Barcelona: "No me sorprendió que Baskonia eliminase al FC Barcelona. Cualquiera de los dos equipos podía estar en la final porque son dos grandes equipos". Del título, se mostró feliz por su consecución: "Nadie se cansa de ganar, estamos felices por seguir ampliando el palmarés. Ha sido un gran partido ante un gran rival".

La temporada nada más que acaba de comenzar, pero el Real Madrid empieza bien: "Es la mejor forma de empezar una temporada. Te da mucha fuerza y confianza, pero la temporada es muy larga, tenemos que seguir trabajando porque somos el Madrid y tenemos que pelear por todo", dijo.

Felipe Reyes levanta la Supercopa de España de baloncesto EFE

Llull, MVP de la Supercopa

Habló también de Sergio Llull, nombrado MVP de la final después del calvario que vivió el curso pasado por culpa de su grave lesión: "Durante toda la temporada pasada, estando lesionado, se machacó muchísimo y eso da sus resultados... Así vuelve, después de casi un año en blanco".

Tras ganar la Supercopa, Felipe Reyes se ve en el punto de mira de todos sus rivales: "Es normal que los equipos nos pongan como objetivo a batir, somos los campeones. Tenemos que seguir luchando e intentar luchar para conseguir lo que nos proponemos".

Sobre su futuro, espera seguir dando guerra más tiempo: "Se lleva bien ser el jugador más longevo. Ojalá pueda estar algún tiempo más. Todavía queda un poco", concluyó.