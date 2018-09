Martín Vázquez: "Jugar en el Real Madrid es diferente y Asensio lo sabe"

Este miércoles 22 de septiembre el Real Madrid volvía a competir en La Liga. Los jugadores de Julen Lopetegui se enfrentaban en la Jornada 5 al Espanyol de Rubi en el Santiago Bernabéu, después de haber ganado en su mismo estadio días antes a la Roma con un aplastante 3-0 en Champions.

Acerca del partido quiso dar su opinión el mítico exjugador del club blanco, Martín Vázquez, quien estuvo ante los micrófonos del programa de Onda Cero, El Transistor. Lo primero que quiso dejar claro fue que el conjunto de Concha Espina no es un equipo cualquiera y la estrella del partido, Marco Asensio, lo sabe perfectamente.

Comenzó anunciando algo que es conocido por todos los aficionados merengues, "jugar en el Real Madrid no es lo mismo que jugar en otros equipos. Hay que saber esperar el momento y Marco lo ha hecho", declaraba acerca del mallorquín, quien anotó su primer tanto de la temporada ante su exequipo.

Asensio celebra un gol con el Real Madrid Reuters

La perla brasileña

También quiso pronunciarse sobre otro de los futbolistas del momento, el extremo izquierdo, Vinicius Junior. "Es un chaval que acaba de cumplir 18 y viene de una Liga que no está al nivel de Europa. No tengo ninguna duda de que tiene unas condiciones extraordinarias. Mejor que Lopetegui no lo sabe nadie", manifestaba sin ninguna duda. El procedente del Flamengo llegó en verano al Madrid y ha demostrado en estos últimos partidos que ha jugado con el primer filial, el Castilla, que posee un futuro brillante.

Las declaraciones de Asensio

El que fue nombrado por el propio Cristiano Ronaldo a ser su sucesor, se paró a atender a los medios de comunicación en rueda de prensa. Ante una de los interrogantes del momento, sobre si se sienta o no en la misma mesa que el '7' exmerengue y el argentino, Lionel Messi, el balear explicaba que: "¿Qué si me siento en la mesa? Lo de las mesas está de moda -risas- ... depende de la compañía. Si queréis hablar del Balón de Oro eso es cosa vuestra yo sigo a lo mío".

"El equipo ha llegado un poco cansado a la segunda parte por el esfuerzo de Champions del otro día. Tenemos que cuidar los pequeños detalles y tener más el control del partido cuando estamos cansados", garantizaba. Sin embargo, el goleador del encuentro señalaba que "el equipo ha sabido sufrir y por eso nos llevamos los 3 puntos".